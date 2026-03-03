Els regs del salvatge oest
En marxa el projecte que transformarà en camps de cereal, farratge i fruiters les estepes de Fraga i Vallobar per les quals van cavalcar els genets del ‘fragatini western’. El poblat de Cardiel, escenari dels films rodats als anys 60, ha quedat com a testimoni d’aquella època
Els edificis del poblat abandonat de Cardiel, a la zona de transició dels Monegres al Baix Cinca, romanen com a testimonis dels rodatges del ‘fragatini western’. - JORDI ECHEVARRIA
Les canonades del sistema de reg es van estenent a poc a poc per l’estepa del Baix Cinca. - JORDI ECHEVARRIA

Les estepes del Baix Cinca que fa sis dècades van servir d’escenari per al fugaç fenomen del fragatini western, que va incloure el rodatge de mitja dotzena de pel·lícules de l’oest en només dos anys, desapareixeran en uns mesos amb la transformació en regadiu de la partida coneguda com Cardiel o el Sifó de Cardiel.
Es tracta d’un projecte del Govern d’Aragó pressupostat en 47 milions d’euros per transformar en regadiu 5.333 hectàrees, 4.480 a Fraga i 853 a Vallobar (el projecte inicial era de 6.199), en la qual porta anys acabada la concentració parcel·lària i la construcció de la xarxa de camins. També fa anys que està acabada la principal font de proveïment del sistema de reg, que és la bassa de Valdepatao, ubicada al tram final del sector V del canal dels Monegres.
La comunitat de regants pot canviar de membres en els propers mesos, ja que l’ajuntament de Fraga ha tret a licitació l’alienació de 18 finques rústiques que sumen 136,4 hectàrees a la zona dels nous regadius del Sifó de Cardiel, a les zones de Plans de Cardiel, Partida Baixa i Espartosa, “per la falta de mitjans personals i materials disponibles per a la seua adequada explotació”, assenyalen fonts municipals. Les terres, dividides en 18 lots, tenen un valor conjunt d’1.247.762 euros. El termini de presentació d’ofertes acaba el 19 de març i els interessats poden licitar per un o diversos lots.
La comunitat de regants del Sifó de Cardiel va tancar a finals de gener el termini per sol·licitar la posada en regadiu de noves finques a la zona, un tràmit que té un cost aproximat de cent euros per hectàrea.
L’avenç del regadiu anirà transformant a poc a poc un paisatge amb unes característiques desèrtiques que el van portar a competir amb el desert de Tabernas, a Almeria, on va germinar l’spaghetti western de directors com Sergio Leone i Enzo Castellari, compositors com Ennio Morricone i actors com Clint Eastwood.
Sis dècades després, alguns poblats cinematogràfics d’Almeria com Fort Bravo o Western Sergio Leone es mantenen com a parcs temàtics que evoquen aquella època mentre que Cardiel, un antic llogaret datat del segle XIV, s’esllangueix al costat de l’AP-2 amb els seus edificis semiruïnosos separats per un camí de la nova zona de regadiu; en tots dos casos, al costat de potents zones agrícoles.
El fragatini western, els escenaris del qual van incloure els de localitats properes com Alcolea i Xalamera, va incloure pel·lícules com I lunghi giorni della vendetta (1967), Yankee (1966), Pistoleros de Arizona (1965) i algunes de la sèrie de Ringo, amb Guiliano Gemma i Fernando Sancho als papers principals i que va incloure films com Una pistola per Ringo (1965) i Il ritorno di Ringo (1965).
Quan el desert de Nou Mèxic era a Fraga
n Yankee, dirigida el 1966 per Tinto Brass i protagonitzada per Philippe Leroy i Adolfo Celi, va ser potser la producció que més popularitat va aconseguir de la breu sèrie del fragatini western, rodada en la segona meitat dels anys 60, a partir del 1965. En aquesta pel·lícula, els paisatges esteparis de Fraga, de Vallobar i de Xalamera feien del desert de Nou Mèxic, l’Estat fronterer del sud dels EUA que travessen el riu Grande i el Pecos. L’enquadrament de la fotografia actual reedita el 2026 el de la seqüència del film en el qual els pistolers de Grande Concho intenten assaltar el poble.