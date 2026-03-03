Guardians dels boscos
Alumnes d’escoles de l’Alt Urgell i la Cerdanya participen en el projecte Camins Vells. Recuperen camins amb història i compten amb l’ajuda de persones grans del lloc
Apadrinar camins i senders i convertir-se en guardians d’aquests espais. La iniciativa, batejada com Camins Vells, va a càrrec d’alumnes d’escoles rurals de l’Alt Urgell i de la Cerdanya des de fa quatre cursos escolars. Recuperen camins antics, amb molta història, de l’entorn dels centres escolars i com a projecte educatiu de patrimoni i de medi ambient. El primer centre educatiu a participar-hi va ser l’escola Ridolaina, al municipi de Montellà i Martinet. La seua directora, Berta Batlle, aposta per activitats com aquesta perquè “fomenten l’esforç i el treball en equip, al mateix temps que connecten amb el passat a través de les històries que els explica la gent gran”. Batlle aposta també per “conservar la memòria i fer-ho a través d’accions que fomenten les activitats intergeneracionals, sobretot amb els de més edat del municipi, amb qui hi havia una gran desconnexió”. El projecte, que impulsa l’entitat Guies de Muntanya en Ruta i que compta amb l’ajut econòmic de l’Institut per al Desenvolupament de l’Alt Pirineu i l’Aran (Idapa), converteix els estudiants en guies i revitalitza senders històrics.
Altres centres
Una de les guies de muntanya impulsores de la iniciativa és Laia Acero, que explica la importància de sensibilitzar els més joves “com a fórmula de passar el relleu a favor de la conservació dels camins, que són un llegat que cal preservar”. L’entitat escull cada any una escola per treballar amb els seus alumnes. Després de la Ridolaina també han participat en el projecte les escoles Rosa Campà, a Montferrer i Castellbò, la Portella Blanca, a Lles de Cerdanya, i la Sant Serni, a Prats i Sansor. L’activitat dura una setmana i hi treballen aspectes diversos, des de temes més conceptuals a la construcció de maquetes i orientació a l’entorn del poble. També compten amb l’ajuda de la gent gran, a la qual entrevisten per conèixer per a què s’utilitzaven aquests camins.
Acero insta les escoles interessades a participar en el projecte a posar-se en contacte amb l’entitat.