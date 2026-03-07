El ‘Cor de l’Oest’ comença a bategar
És la marca turística que han creat set pobles de la Noguera, Urgell i Pla entorn del Castell del Remei. La iniciativa serà presentada dissabte dia 14 amb un debat amb els alcaldes
El Cor de l’Oest és el nom de la marca turística que han creat els municipis de Penelles, Bellcaire d’Urgell, Bellmunt d’Urgell, Castellserà, Ivars d’Urgell, Linyola i la Fuliola per promocionar de forma conjunta els atractius de cada un dels pobles en l’entorn del Castell del Remei, la fundació del qual també impulsa aquesta iniciativa. L’objectiu és posar en relleu aquest territori a través de la marca que aglutina des dels murals del festival GarGar de Penelles, l’estany d’Ivars i Vila-sana i la serra de Bellmunt-Almenara fins a la Casa dels Àngels de Castellserà del Mag Lari, passant pel canal d’Urgell i el Castell del Remei.
El projecte naix de la convicció clara dels set municipis de la Noguera, l’Urgell, el Pla d’Urgell i la Fundació de la necessitat de promocionar patrimoni, paisatge, cultura, producte local i talent. A més de dinamitzar el territori, entenen que poden generar oportunitats per al comerç local, la restauració, els allotjaments rurals, productors i altres empreses. Precisament, l’església Vella de Penelles acull la primera sala immersiva sobre els actius turístics que agrupa la marca.
La motivació del projecte ha estat identificar les potencialitats del territori, planificar accions conjuntes i facilitar nous allotjaments turístics, entre altres qüestions. Els ajuntaments volen aprofitar l’entorn i la història del Castell del Remei per habilitar rutes turístiques destinades a divulgar el patrimoni natural i cultural de la zona, així com els equipaments turístics, restaurants, cellers i promocionar les empreses locals, entre altres iniciatives.
Els set municipis impulsors del projecte presentaran aquesta iniciativa compartida el dissabte vinent dia 14 al Castell del Remei. Es preveu una tertúlia amb les set alcaldies, un vermut popular i hi haurà poemes musicats amb Núria Miret i David Pradas. Durant la jornada es donarà conèixer la col·laboració intermunicipal, que alhora vol impulsar turisme al territori, posar de relleu les comarques del pla i generar noves sinergies culturals, socials i econòmiques.