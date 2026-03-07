La floració injecta més de 800.000 € a Aitona
La localitat rep aquest cap de setmana diversos milers de persones coincidint amb la fira agroalimentària 'Amb molt de gust'
Les activitats vinculades a la floració generen a Aitona un moviment econòmic de més de 800.000 € a la localitat, segons les estimacions de l’ajuntament.
L’estimació inclou tant els tiquets per a les visites guiades com el consum en l’hostaleria local, principalment a base de dinars i sopars, i el consum de productes locals, tant a la fira com en les cooperatives i empreses que participen en la iniciativa.
Aquest cap de setmana, la localitat rebrà diversos milers de persones en coincidir la fira agroalimentària Amb molt de gust, que romandrà oberta fins el 22 de març i que inclou vint expositors (dotze són productors d’aliments frescos i productes elaborats de proximitat), amb les activitats de la floració.
A aquestes últimes amplien el seu ventall d’oferta avui Floreix l’Aventura, amb visites guiades en vehicles 4x4 pels camps en flor. Per a aquesta tarda està previst un tast de cerveses artesanes. El programa es completa demà amb Aitona Somni en Rosa, un passeig nocturn pels camps que inclou un tast de vi, i diumenge amb la catorzena edició de la Caminada Solidària.
“La resposta del públic està sent molt positiva i confirma l’interès per viure la floració a través experiències més immersives”, va explicar l’alcaldessa, Rosa Pujol, qui va destacar que l’experiència dels 4x4 “ens permet mostrar els camps en flor d’una forma diferent, entrant al paisatge agrícola i atansant els visitants a la realitat del nostre territori i al treball dels pagesos”.