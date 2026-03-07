SERVEIS
L’embassament de l'Albagés recupera el nivell que va assolir amb la tempesta Glòria el 2020
Assoleix una quarta part de la seua capacitat
L’embassament de l’Albagés va superar a les sis de la tarda d’ahir els 20 hm3 d’aigua embassada, la qual cosa marca dos fites en la seua història: recupera el nivell que va assolir amb l’avinguda del riu Set el gener del 2020, amb les pluges de la tempesta Glòria, i arriba al primer dels tres esglaons que marca el programa de les seues proves de càrrega, el de la quarta part de la seua capacitat (23,9%). Els dos següents estan marcats en els 40 hm3, a l’entorn de la meitat de la seua capacitat, i en els 80 del ple total.
El volum acumulat s’ha duplicat pràcticament des de l’1 de febrer, quan emmagatzemava 11,64 hm3 . El ritme d’ompliment és de pràcticament mig hectòmetre cúbic diari, ja que les reserves eren de 17,44 sis dies abans, l’1 de març.
La làmina d’aigua té encara un marge de pujada de gairebé 30 metres, ja que ahir a la tarda la cota es trobava a 355,3 metres d’altitud i la cota de coronació de la presa es troba als 386. Les proves de càrrega acostumen a incloure períodes d’estabilització i en ocasions altres de lleuger buidatge per testar la seguretat de les preses abans que passin a retenir els volums d’aigua dels següents esglaons.