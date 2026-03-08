Els regants del canal d'Urgell acorden començar la campanya de reg el 23 de març
Introdueixen canvis en el sistema dels 'hidros' perquè els pagesos puguin regar de manera "més àgil"
La campanya de reg del canal d'Urgell començarà el dia 23 de març. Així ho han acordat els regants durant l'assemblea general del mes de març que s'ha celebrat aquest diumenge. Les pluges abundants han permès que quan s'obri la infraestructura els pagesos disposin de prop de 5 hidros, és a dir, de 5 torns de reg per regar les seves finques. A més, el president de la comunitat de regants, Amadeu Ros, confia que la xifra augmenti durant el transcurs de la campanya gràcies al desgel. Per tercer any consecutiu, els regants gestionaran l'aigua amb el sistema dels 'hidros'. Per guanyar "més agilitat", Ros ha apuntat que durant els dos primers mesos de campanya es faran torns de reg generals i no caldrà que els pagesos facin comandes.
D'aquesta manera, el canal d'Urgell obrirà comportes d'aquí a dues setmanes i un dia perquè pagesos puguin regar les seves finques en una campanya amb l'aigua pràcticament garantida, una situació ben diferent de la que es va viure a finals del mes d'abril del 2023, quan es va tancar la infraestructura per la sequera. Ros ha indicat que "ara no vol regar ningú", després de les pluges dels darrers dies.
Per aquesta campanya, els regants novament utilitzaran el sistema dels 'hidros' amb el fi de gestionar l'aigua de manera eficient. Precisament, a data d'avui falten 20 hectòmetres per arribar al cinquè hidro i el president dels regants calcula que s'hi arribarà 15 dies després d'haver començat la campanya. Més endavant, "ja estarem en desgel i, si es tornen a omplir els pantans, s'arribarà al sisè o al setè", ha explicat. En tot cas, el sistema canvia de funcionament per fer-lo "més àgil" a petició de les diferents col·lectivitats. Si bé els últims anys els pagesos havien de fer una comanda d'hidros per regar, durant els dos primers mesos d'aquesta campanya això no serà necessari. "Apuntarem les vegades que es regui per saber quanta aigua gastem, però durant els dos primers mesos es faran torns generals", ha indicat Ros.
"Ara gairebé tenim massa aigua"
En una atenció als mitjans de comunicació després de l'assemblea general, Ros ha assenyalat que la pluja "està fent una mica de mal, molt poc" en finques de cereal, sobretot d'ordi. "Depèn també del tipus de terra, si és més graverosa no hi ha tanta afectació", ha conclòs el president dels regants.
Modernització
A l'espera de l'aprovació dels pressupostos del Govern, en relació amb la modernització del canal d'Urgell Ros ha apuntat que a finals del mes de març es convocarà una comissió de modernització per desencallar el projecte.