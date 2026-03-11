TURISME
El centenari turisme benedictí
L’Abadia de Montserrat és oficialment el gestor de pisos turístics més gran de Lleida. Els seus HUT són en realitat les cel·les de pelegrins del Miracle de Riner, regularitzades amb aquest format
“Hem hagut de regularitzar els allotjaments que tenim des del 1930, que són els propis d’un establiment religiós. Són les cel·les dels pelegrins, però l’única manera de regularitzar-los era com pisos turístics”, explica Xavier Poch, superior de la comunitat benedictina del santuari del Miracle, de Riner (Solsonès).
“És una situació peculiar”, anota Poch. No n’hi ha per a menys. Les exigències legals situen els benedictins com un dels principals gestors d’HUT (habitatges d’ús turístic) a Catalunya, amb 14 cel·les de 4 places en dos edificis de Riner (Solsonès), el Nostra Senyora i el Pare Benet, i amb 161 que en sumen 383 en uns altres dos edificis de Monistrol, l’hostal Abat Cisneros i les Cel·les Abat Marcet. “A Montserrat passa el mateix, són edificis de cel·les per a pelegrins que ara figuren com a HUT”, explica.
Els usuaris de les cel·les, equipades amb cuina, menjador i lavabo, no són avui peregrins. El Miracle de Riner és un dels principals focus a Lleida del turisme religiós, una opció de tall familiar que genera importants fluxos de viatgers.
Les habitacions s’oferien ahir per 112 € en dies feiners, 122 € els caps de setmana i 144 € en ponts en alguns portals d’allotjaments.
“Els pelegrinatges han anat perdent vigència, però venen moltes famílies. Tot l’estiu està ple, i molts caps de setmana també. A l’hivern hi ha menys gent, i al gener tanquem perquè fa fred”, explica Xavier Poch. “L’afluència més gran es dona quan hi ha períodes vacacionals escolars, que és quan les famílies poden planificar les seues sortides”, afegeix.
Obviant els 3.317 HUT (de 4.662) que com a raó social inscriuen “no aplica” en el registre de la Generalitat, els següents gestors per volum a Lleida són Apartaments La Força d’Alins (10), Biayna Serveis Turístics de Bellver de Cerdanya (7) i Apertaments Martí i Fills de la Pobla de Segur (5).