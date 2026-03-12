SEGURETAT
Mollerussa redueix quasi un 4% els delictes i eleva un 36% les detencions
Mollerussa va tancar el 2025 amb un descens dels fets delictius i un augment del 36% de les detencions, al passar de 179 a 244, segons es va posar en relleu a la Junta Local de Seguretat celebrada ahir. L’alcalde, Marc Solsona, va destacar que la ciutat registra uns 41 fets delictius per cada 1.000 habitants, una xifra per sota de la mitjana catalana i de la regió policial de Ponent. Solsona va atribuir aquesta evolució a la coordinació entre Mossos d’Esquadra, Policia Local i la resta de cossos de seguretat i emergències. També va assenyalar que a Mollerussa hi ha set multireincidents identificats. En aquest sentit, el director dels serveis territorials d’Interior, Josep Ramon Ibarz, va explicar que es manté un operatiu conjunt contra la multireincidència, basat en identificacions i pressió policial. Sobre la nova comissaria, que serà la seu de l’ABP Pla-les Garrigues, Ibarz va indicar que les obres han patit un petit retard, encara que la previsió és inaugurar-la el primer semestre del 2027. La ciutat preveu ampliar la plantilla de la Policia de 21 a 24 agents.