Augmenten els crèdits climàtics per millorar la gestió forestal
Guixers va acollir ahir la jornada El sistema de crèdits climàtics forestals de Catalunya: La revolució, amb 170 participants. L’objectiu va ser divulgar el sistema i encoratjar noves iniciatives. La consellera de Territori, Sílvia Paneque, la va inaugurar i va destacar que els projectes finançats amb crèdits “ajuden en la gestió forestal i en el cicle de l’aigua”. Des de la seua aprovació el 2023 s’han validat o estan en execució onze projectes (dos a la Vall de Lord i un a Rialb) i vuit en preparació. Són unitats a partir d’idees de gestió forestal amb beneficis ambientals. Les empreses, públiques i privades, o entitats poden adquirir-los per pagar actuacions i compensar el seu impacte. Cada crèdit costa entre 3.500 i 4.000 euros i la compra mínima és de 50 crèdits.