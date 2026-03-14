D’antic forn comunal a la Torre de Fluvià a aula gastronòmica
El consell de la Noguera dinamitza el patrimoni culinari local en aquest equipament. Cicle de tallers de panadons i mones de Pasqua aquesta primavera que culminarà a Cubells
L’antic forn comunal de la Torre de Fluvià, a Cubells, es torna a situar al centre de la vida del petit poble gràcies a noves iniciatives que combinen patrimoni i gastronomia tradicional. Durant generacions, els veïns elaboraven el pa a casa i el coïen en aquest forn de llenya comunitari. Cada família tenia assignat un horari i fins i tot torns per poder utilitzar aquest equipament que formava part de la vida quotidiana del poble.
Aquest equipament hauria estat originalment el forn del castell, igual que l’església de Sant Salvador, tots dos datats al segle XIII, malgrat que l’alcalde de Cubells, Sebastià Boixadera, va assenyalar que no s’ha localitzat documentació precisa que ho confirmi. Sí que existeix constància, en canvi, que la dècada del 1920 el forn va ser reformat perquè els habitants poguessin utilitzar-lo. Va continuar funcionant fins i tot durant la Guerra Civil, fins que va deixar de fer-se servir als anys cinquanta. Després de 70 anys en desús, l’ajuntament va decidir recuperar-lo el 2018 amb una subvenció de l’IEI. Un any després el forn es va reestrenar amb la celebració de la primera Festa del Pa. La intervenció va permetre arreglar l’edifici, la teulada i la xemeneia, a més de recuperar l’estructura del forn, abandonat durant molts anys, per fer-lo novament operatiu i visitable. Actualment s’obre a demanda dels veïns.
Ara, el consell de la Noguera vol posar en relleu la tradició dels panadons i les mones de Pasqua amb tallers gastronòmics que recorreran diversos municipis de la Noguera. D’aquesta manera, el cicle, que comptarà amb la col·laboració del Gremi de Forners, acabarà al forn de Cubells.