REPTE
La Diputació recorrerà 101 escoles rurals per formar joves contra la despoblació
Treu a concurs per 95.000 euros un projecte educatiu per sensibilitzar estudiants de cinquè i sisè de Primària. Començarà el curs que ve i es reeditarà els següents si la valoració és positiva
Combatre la despoblació des de la base i educar les noves generacions perquè coneguin en profunditat un fenomen que ve de lluny i que amenaça la superviviencia de nombrosos pobles a Lleida. La Diputació ha posat sobre la taula un projecte que han de portar a la pràctica professionals de l’educació que hauran de recórrer 101 escoles rurals de totes les comarques i impartir formació a favor de la repoblació entre alumnes de cinquè i sisè de Primària (de 10 a 12 anys).
Es tracta d’un concurs ara en tràmit que compta amb un pressupost de 95.000 euros (16.500 d’IVA) i es desenvoluparà a partir del pròxim curs (2026-2027) encara que si dona fruits l’objectiu és reeditar-lo els següents, segons va avançar Agustí Jiménez, vicepresident de la corporació provincial i responsable de l’àrea de Cooperació Municipal.
Presencial en 20 sessions
Jiménez va detallar que l’activitat pedagògica, batejada com a RuralForma-T, es desenvoluparà de manera presencial durant més de 20 sessions, “pràcticament tot un curs” lectiu, de dos hores de durada cada una.
Es tracta de “sensibilitzar i promoure la repoblació rural mitjançant activitats pedagògiques” que inclouran el plantejament d’escenaris de despoblació, la utilització de material didàctic i l’anàlisi de les conseqüències de l’abandó rural, per exemple, la ruïna de nombrosos habitatges tancats.
El projecte pretén a més donar eines als docents de les escoles rurals, que formen part de zones d’escolarització (ZER) perquè continuïn el treball pedagògic sobre repoblació més enllà de les hores incloses en aquest projecte.
La base sobre la qual se sustenta el programa formatiu és la situació demogràfica de les comarques de Lleida, amb un 52% dels municipis amb menys de 500 habitants i quatre comarques (Noguera, Segarra, Urgell i Garrigues) en risc de regressió, segons les dades de l’informe Ruralitats presentat aquesta setmana a la Diputació. El vicepresident va explicar que “estem a l’expectativa” per veure com funcionarà el projecte i “esperem també analitzar la reacció” dels joves.
Joc interactiu
El programa del Repte Demogràfic inclou també aquest any la creació d’un joc de taula educatiu amb la mateixa finalitat que el programa de les escoles rurals, per combatre la despoblació, i que també ha sortit a concurs, en aquest cas, per 26.547 euros.
Es tracta en ambdós casos de projectes derivats de la subvenció de la secretària general per al Repte Demogràfic del Govern central. El joc de taula estarà destinat als mateixos centres de les ZER, segons les clàusules del concurs.
Cinc milions per rehabilitar habitatges en pobles
El departament de Territori va anunciar ahir per a aquest any la convocatòria d’un fons de 5 milions d’euros per fomentar la rehabilitació d’habitatges buits als municipis rurals i contribuir a la repoblació. El programa, que forma part del Pla 50.000, va dirigit als 590 municipis rurals de Catalunya. Als ajuts podran acollir-se particulars, cooperatives sense ànim de lucre i administracions locals i entitats públiques. L’objectiu, va remarcar ahir la consellera Sílvia Paneque en declaracions a ACN, és “mobilitzar” aquest parc d’habitatges buits perquè estiguin disponibles “per a les famílies de municipis rurals”.