Lum verda d’Urbanisme a 60 pisi de loguèr tà trabalhadors e joeni
En sòu der ajuntament en nuclèu urban de Baqueira. Eth consistòri daurirà un concors entà qu’ua enterpresa pogue bastir e explotar es abitatges a trauès d’ua concession de 75 ans
Era comission d’Urbanisme d’Aran a dat aguest mes era aprobacion definitiva ath bastiment d’enquia 60 pisi de loguèr assequible reservadi a trabalhadors e joeni en nuclèu urban de Baqueira. Er Ajuntament de Naut Aran les projècte en terrens dera sua propietat ath cant dera antiga casèrna dera Guàrdia Civil. Un viatge acabada era tramitacion urbanistica, eth següent pas entath consistòri serà convocar aguest madeish ostiu, un concors entà autrejar aguest sòu en concession pendent 75 ans a ua enterpresa privada entà que pogue bastir e explòte es abitatges. Ara ben, jos es condicions establides pera corporacion municipau en qüestions com eth prètz deth loguèr e es critèris entà acceptar logatèrs.Eth baile deth consistòri de Naut Aran, César Ruiz-Canela Nieto (Convergéncia Aranesa), a explicat qu’era concession serà subjècta a condicions coma logar es pisi sonque a joeni e a trabalhadors damb contractes laboraus en vigor ena Val d’Aran. A hijut qu’eth prètz der arrendament aurà d’èster assequible, e a auançat que non poirà superar es 400 euros ath mes en cas des pisi d’un dormitòri. Eth maxim representat deth municipi senhale qu’eth plan aprovat per Urbanisme permet un maxim de 60 abitatges d’uns 30 mètres quarradi cada un, mès apunte qu’er Ajuntament pòt acceptar variacions, coma bastir mens pisi d’un major tamanh, tostemp qu’es cambis non excedisquen era superfícia edificabla permetuda.Eth consistòri demore palliar atau era manca d’abitatge assequible que i a aué dia en municipi, quauquarren que dificulte era emancipacion des joeni e obligue as trabalhadors de temporada qu’acudissen ara Val d’Aran pendent es campanhes toristiques d’iuèrn e d’ostiu a pernoctar en autocaravanes e forgonetes camperizades. Lèu non i a aufèrta de loguèr mensuau en un mercat condicionat per un milenat d’abitatges dedicadi a lotjar toristes.Es terrens a on se bastiràn es pisi compden damb ua superfícia de 1.600 mètres quarrats, obtengudi des cessions de sòu ar ajuntament qu’exigís era normativa entà naui desvolopaments urbanistics. Er ajuntament se reservarà uns cent mètres quarrats entà edificar en futur un petit parc de pompièrs. Apròp d’aquiu, era maquinària trabalhe a dia d’aué entà aplanir es terrens d’ua naua urbanizacion.
Ua antiga casèrna der Estat qu’eth consistòri vò tà abitatges
Era antiga casèrna dera Guàrdia Civil en Baqueira ei propietat der Estat e ja hè ans qu’ei barrada. Eth baile der Ajuntament de Naut Aran, César Ruiz-Canela, explique qu’eth consistòri s’a adreçat diuèrsi viatges ara administracion estatau entà arténher era cession dera bastissa damb er objectiu de hèr-ne abitatges sociaus, enquia ara sense succès. Setmanes endarrèr, era façada der immòble exibie pancartes, d’autoria incèrta, que prepausauen aquerò madeish. En dues d’eres se i pòt liéger “Pagado por todos, usado por nadie”, mentre qu’ua auta rebrembaue que fòrça trabalhadors ena Val “malviven en caravanas y coches” e demanaue abilitar en immòble “viviendas públicas de alquiler”. Ruiz-Canela apunte que, en tot cas, eth consistòri non a intencion de facilitar qu’er espaci dera antiga casèrna acuelhe naues promocions privades d’abitatge.