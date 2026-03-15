Els Mossos localitzen 112 artefactes explosius l’últim any a Lleida
La majoria són projectils, granades o espoletes de la Guerra Civil, 90 anys després que s’iniciés. Prop del 60% es van trobar a la Noguera, el Segrià i les Garrigues
Els especialistes en localització i desactivació d’explosius dels Mossos d’Esquadra, coneguts com a Unitat Tedax-NRBQ, van interceptar l’any passat un total de 112 artefactes a les comarques lleidatanes, segons les dades públiques de la policia catalana. A tot Catalunya van ser 451. Just el proper juliol es compleixen 90 anys de l’inici de la Guerra Civil i malgrat que han passat nou dècades es continua localitzant material bèl·lic de la contesa. Per tipus d’artefactes, es van localitzar i van intervenir 64 projectils d’artilleria ( de 65 mm, 75 mm, 105 mm o 155 mm); 25 granades de mà; 20 granades de morter i tres espoletes. Prop del 60 per cent dels explosius van ser localitzats a les comarques de la Noguera, el Segrià i les Garrigues.
Des del 2012, aquesta unitat especialitzada dels Mossos ha intervingut un total de 1.519 artefactes explosius, la majoria de la Guerra Civil, a les comarques lleidatanes.
Els agents insisteixen que la majoria és material bèl·lic que continua tenint una càrrega explosiva potent, per la qual cosa insten que, en cas de trobar algun tipus d’explosiu, no es toqui i es truqui immediatament al 112 perquè puguin activar els Tedax.
Se solen localitzar per la ciutadania durant excursions i quan es porten a terme moviments de terra, obres en habitatges o locals, també a la via pública, així com mentre es van a buscar bolets. Fa només uns dies, operaris van localitzar un projectil de la Guerra Civil mentre treballaven en obres a les canonades de reg del canal Segarra-Garrigues, a l’Albagés. Els treballadors van trucar al 112 i efectius dels Tedax dels Mossos es van desplaçar fins al lloc de la troballa.
Els agents van retirar amb seguretat l’artefacte, que va resultar ser un projectil d’artilleria de 105 mil·límetres, en bon estat i amb la càrrega activa. Posteriorment, els artificiers el van traslladar a un lloc segur per destruir-lo.