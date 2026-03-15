L’Urgell, comarca de forns de pa amb la inauguració de tres nous establiment
Als municipis de Castellserà, Ciutadilla i Agramunt. Els dos primers recuperen el servei després d’uns anys i la capital del Sió acull la quarta botiga del Pa d’Abans de la Fuliola
L’Urgell va viure ahir una jornada de bones notícies amb la inauguració de tres forns de pa a Castellserà, Ciutadilla i Agramunt, que revifen la tradició fornera i sumen dinamisme a la comarca. A Castellserà, va reobrir les portes el forn de pa després de tres anys tancat, gràcies a la iniciativa de dos emprenedores de Tàrrega, la Vero i la Lorena. L’alcalde, Marcel Pujol, va destacar la importància de recuperar un servei bàsic per al municipi: “Estem molt contents de tornar a tenir un forn i tot el que representa una pastisseria per al poble. N’havíem tingut sempre dos i ara recuperem un servei molt necessari, a més amb unes instal·lacions fantàstiques amb forn de llenya.” La Vero i la Lorena van reconèixer que no ha estat fàcil ja que “portem més d’un any en el projecte però al final ho hem aconseguit i estem molt il·lusionades”.
A Ciutadilla, el nou obrador s’ha instal·lat a l’antic molí fariner del poble, un espai municipal rehabilitat. L’alcalde, Òscar Martínez, va subratllar que el projecte “suma esforços per dinamitzar el patrimoni, donar-li ús sense desvincular-lo de la seua història, i alhora generar activitat econòmica i servei al territori”. Després de més de vuit anys sense forners locals –depenent de professionals de fora que també van acabar tancant–, el municipi recupera així un element essencial de la vida comunitària.
El nou forn de Ciutadilla el gestiona Pont de Sucre, la proposta guanyadora d’entre sis candidatures presentades. Darrere del projecte hi ha l’Adrià i la Lydia, joves pastissers procedents de Lleida on van tancar el seu anterior negoci per problemes amb l’antic amo i els veïns. Ara, inicien una nova etapa amb il·lusió. Ara s’han instal·lat a Ciutadilla fomentant també el repoblament.
Al seu torn, a Agramunt es va celebrar l’obertura del forn Pa d’Abans, que és la quarta pastisseria de la marca després de les de la Fuliola, Cervera i Linyola. Aquest nou espai compta amb una zona de degustació més àmplia que les anteriors, pensada per oferir una experiència completa.
“Seguim amb el mateix concepte de sempre: productes elaborats al nostre obrador de la Fuliola, amb fermentacions llargues i farines ecològiques de productors locals”, van explicar els seus propietaris, el Pierre i el Remi. “Tot el que oferim és de màxima qualitat i elaborat per nosaltres”, van apuntar.
Aquestes tres iniciatives aposten per l’economia de proximitat. En un moment en el qual molts pobles lluiten contra el tancament de serveis bàsics, aquests nous forns són exemples de revitalització local.
L’Urgell, així, reforça el seu teixit econòmic i social, recupera oficis tradicionals i ofereix als seus veïns nous espais de convivència.