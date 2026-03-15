POLÍTICA
Llach tanca mandat amb un plenari a Tàrrega
L’Assemblea Nacional Catalana (ANC) va celebrar ahir l’últim plenari del secretariat nacional del mandat del seu actual president, Lluís Llach, a la biblioteca Germanes Güell de Tàrrega. Llach va assegurar que “l’independentisme està fort, encara que els mecanismes institucionals no saben vehicular aquesta força, ja sigui per renúncies o per divisions”.
L’entitat independentista es troba en l’inici del procés electoral per escollir una nova direcció. Les candidatures hauran d’obtenir els avals fins al proper 19 de març i les votacions tindran lloc entre el 14 i el 18 d’abril.
Així mateix, dissabte vinent hi haurà l’assemblea general ordinària de l’ANC Tàrrega, en la qual podran participar amb dret a vot, totes les persones que estiguin inscrites en la base de dades de la territorial.