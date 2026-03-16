14 municipis de la Segarra comencen a rebre subministrament d'aigua de boca del Segarra-Garrigues
Fins ara rebien aigua del canal d'Urgell. El canvi suposa una millora de qualitat i un estalvi econòmic a llarg termini
Catorze municipis de la vall del Sió, entre els quals hi ha Cervera i Guissona, han començat a rebre subministrament d'aigua de boca del canal Segarra-Garrigues.
En total 21.000 habitants de la Segarra, que fins ara rebien subministrament del canal d'Urgell, han començat a abastir-se de l'aigua del Segarra-Garrigues, que prové directa de l'embassament de Rialb.
Representants institucionals de la Generalitat, del consell comarcal de la Segarra i alcaldes de municipis de la comarca han visitat el punt de connexió de subministrament amb el canal, al municipi dels Plans de Sió.
El subministrament evitarà enterboliment de l'aigua i serà de millor qualitat, a més el canvi suposa un estalvi econòmic a llarg termini. El volum inicial previst és d'uns 2 hm³ anuals amb la possibilitat de créixer en un futur.