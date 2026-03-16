EMERGÈNCIES
El vent causa estralls: Les ratxes superen els 100 km/h al Pirineu
Les ratxes van superar ahir els 100 km/h al Pirineu. Tancades les sis estacions d’esquí lleidatanes i tan sols van poder reprendre l’activitat a mig matí Baqueira, Espot i Tavascan
Les comarques lleidatanes van viure ahir un episodi de fort vent que va obligar els Bombers de la Generalitat a fer més d’una seixantena d’atencions per incidents de diferent índole.
Un dels punts de la demarcació més afectats va ser la Seu d’Urgell, on les ratxes van assolir els 83,9 quilòmetres per hora (km/h) i els serveis d’emergències van rebre més d’una cinquantena d’avisos per incidències com sostres aixecats en edificis i magatzems. Els agents van retirar de la via pública objectes com teules i trossos de canonades que eren a punt de caure, com va ocórrer al carrer Llorenç Tomàs i Costa i en un cèntric immoble de l’avinguda Pau Claris.
La ventada també va provocar la caiguda d’arbres, un al camí d’accés a la discoteca de La Murga i, un altre, al barri del Serrat de la Capella. El cos, amb la col·laboració de la policia municipal i els Mossos d’Esquadra, també va intervenir per assegurar tanques de diferents obres i en la retidada d’uralites inestables. També van caure arbres a Montferrer i Castellbò, Montardit de Dalt (Sort), la Torre de Capdella, Tremp, Odèn i Soriguera.
A Sort, minuts abans del migdia, els Bombers van intervenir per una claraboia de vidre trencada pel temporal i que corria perill d’afectar la via pública, al passatge Riuet, número 3.
D’altra banda, a Solsona, un grup de motoristes que circulava per la carretera de Cambrils van patir caigudes a causa de la intensitat del vendaval.
Les sis estacions d’esquí lleidatanes van haver d’alterar la seua activitat. En el cas de Port Ainé, Boí Taüll i Port del Comte, les pistes van romandre tancades durant tota la jornada. De fet, les ratxes de vent van arribar als 157 km/h a Boí, a la cota 2.535 metres, una intensitat que no es registrava des del febrer del 2017, segons va informar ahir el Meteocat. A Port del Comte (a 2.288 metres), les ratxes van arribar als 124.6 km/h.
Per la seua part, a Baqueira Beret, Espot Esquí, i Tavascan van permetre certa activitat a les cotes més baixes a partir de mig matí.
Altres punts elevats del Pirineu lleidatà que van registrar fortes ratxes van ser Sant Romà d’Abella i Montsec d’Ares, al Pallars Jussà (115,2 km/h i 92,2 km/h, respectivament).
La neu altera les carreteres
Paral·lelament, la neu va tallar la C-28 al Port de la Bonaigua (Pallars Sobirà i Val d’Aran) i va obligar a circular amb cadenes per la C-142b per accedir al pla de Beret.
El gel a la calçada també va complicar la circulació a la C-16 entre Bellver de Cerdanya i Bagà, i a la carretera N-230 entre Vilaller i Vielha, on es va restringir la circulació als vehicles articulats.
La neu i l’aigua freda no impedeixen baixades per la Pallaresa
La temporada de ràfting va arrancar oficialment ahir a la Noguera Pallaresa –després que dijous ja baixessin les primeres barques– malgrat el temporal, amb un fort vent i precipitacions en forma de neu al Pallars Sobirà. Una desena de persones, repartides en dos barques, es van animar ahir a fer el descens de Llavorsí. La temperatura de l’aigua es va mantenir entre els 7 i 8 graus, encara que el vent va accentuar la sensació de fred.
Per això, als participants se’ls va proporcionar una jaqueta addicional, a part de la que habitualment se sol portar juntament amb el neoprè i l’armilla salvavides.L’inici de la temporada coincideix amb l’entrada en vigor del conveni amb Endesa per garantir un cabal adequat al riu i que durarà set mesos i s’allargarà fins al dia 15 d’octubre.