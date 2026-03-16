Investiguen l’incendi de dos cotxes a dos pobles propers de l’Urgell

Els Mossos sospiten que es tractaria d’accions intencionades

Un dels dos cotxes incendiats.Bombers de la Generalitat

Els Bombers de la Generalitat han extingit a primera hora del matí d’aquest dilluns dos incendis de vehicles registrats en dos municipis de la comarca de l’Urgell, Sant Martí de Riucorb i Maldà, separats per només uns 12 quilòmetres. El primer avís es va rebre a les 6.22 hores, quan els equips d’emergències van ser alertats d’un cotxe en flames a prop de l’entorn de l’ermita de Sant Roc, a Sant Martí de Riucorb.

Dos dotacions dels Bombers van treballar en els incendis, que semblen intencionats.Bombers de la Generalitat

Pocs minuts després, a les 7.03 hores, es va notificar un segon incendi a prop de les piscines de Maldà, on també es va cremar un vehicle en una finca privada.

Els Mossos d’Esquadra han obert una investigació perquè sospiten que ambdós incendis podrien ser intencionats.

tracking