La neu i l’aigua freda no impedeixen l'estrena de la temporada de ràfting a Lleida
Als participants se’ls va proporcionar una jaqueta addicional en les baixades pel Noguera Pallaresa
La temporada de ràfting va arrancar oficialment aquest diumenge a la Noguera Pallaresa –després que dijous ja baixessin les primeres barques– malgrat el temporal, amb un fort vent i precipitacions en forma de neu al Pallars Sobirà. Una desena de persones, repartides en dos barques, es van animar ahir a fer el descens de Llavorsí. La temperatura de l’aigua es va mantenir entre els 7 i 8 graus, encara que el vent va accentuar la sensació de fred.
Per això, als participants se’ls va proporcionar una jaqueta addicional, a part de la que habitualment se sol portar juntament amb el neoprè i l’armilla salvavides.
L’inici de la temporada coincideix amb l’entrada en vigor del conveni amb Endesa per garantir un cabal adequat al riu i que durarà set mesos i s’allargarà fins al dia 15 d’octubre.
El vent causa estralls: Les ratxes superen els 100 km/h al Pirineu
D'altra banda, les comarques lleidatanes van viure aquest diumenge un episodi de fort vent que va obligar els Bombers de la Generalitat a fer més d’una seixantena d’atencions per incidents de diferent índole.
Un dels punts de la demarcació més afectats va ser la Seu d’Urgell, on les ratxes van assolir els 83,9 quilòmetres per hora (km/h) i els serveis d’emergències van rebre més d’una cinquantena d’avisos per incidències com sostres aixecats en edificis i magatzems. Els agents van retirar de la via pública objectes com teules i trossos de canonades que eren a punt de caure, com va ocórrer al carrer Llorenç Tomàs i Costa i en un cèntric immoble de l’avinguda Pau Claris.
La ventada també va provocar la caiguda d’arbres, un al camí d’accés a la discoteca de La Murga i, un altre, al barri del Serrat de la Capella. El cos, amb la col·laboració de la policia municipal i els Mossos d’Esquadra, també va intervenir per assegurar tanques de diferents obres i en la retidada d’uralites inestables. També van caure arbres a Montferrer i Castellbò, Montardit de Dalt (Sort), la Torre de Capdella, Tremp, Odèn i Soriguera.