Comença una campanya de reg "històricament bona"
El conseller Ordeig afirma que la modernització del canal d'Urgell pot començar per aquelles col·lectivitats que ho demanin
El conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, insisteix que cal seguir invertint en la modernització dels regadius malgrat que la campanya d'enguany sigui "històricament bona" pel bon estat dels embassaments. "El futur no passa perquè hi hagi campanyes de reg amb reserves d'aigua tan bones, sinó que ens hem de preparar, perquè la sequera tornarà", ha advertit Ordeig aquest dilluns des de les Borges Blanques, on ha visitat les obres que permetran regar 713 noves hectàrees amb l'aigua del canal Segarra-Garrigues.
Ordeig ha donat aquest dilluns el tret de sortida a la campanya de reg a Catalunya, que es presenta "històricament bona" pel fet que els embassaments estan per sobre del 90% de la seva capacitat. "Ens dona una certa tranquil·litat per aquesta campanya, però alhora també volem advertir que és més important que mai seguir treballant amb els projectes de modernització que tenim al conjunt del país", ha defensat.
L'objectiu de produir aliments amb un impacte menor vindrà, ha insistit Ordeig, "de tenir al dia les infraestructures de regadiu, un reg eficient, modern, que estalviï aigua i que faci una bona gestió". En aquest sentit, el conseller ha recordat que, si s'aproven, els pressupostos de la Generalitat per al 2026 destinaran uns 90 milions d'euros per continuar preparant les infraestructures de reg davant futurs episodis de sequera.
Nova xarxa de distribució del Segarra-Garrigues a les Borges Blanques
Ordeig n'ha posat d'exemple les obres de construcció d'una nova xarxa de distribució del canal Segarra-Garrigues que permetrà regar a partir del juny unes 713 hectàrees, sobretot a les Borges Blanques. Amb un pressupost de 10,5 milions d'euros, l'obra va començar el 15 de febrer de l'any passat. El director general de Regadius, Xavier Gispert, ha detallat que el sistema Segarra-Garrigues té una xarxa construïda que permet regar unes 27.000 hectàrees, de les quals ara se'n reguen 15.000.
El conseller ha defensat que l'ampliació de la xarxa del Segarra-Garrigues simbolitza molt bé allò que cal fer els pròxims anys: "concentració parcel·lària, obres, treball conjunt entre les comunitats de regants i també amb l'empresa constructora". A més, ha destacat que en un moment en què els costos energètics es poden encarir per la "inestabilitat geopolítica", cal seguir invertint a col·locar plaques fotovoltaiques per abaratir el bombeig de l'aigua.
El conseller Ordeig també ha detallat que el pantà de l'Albagés, situat a la cua del canal Segarra-Garrigues, continua omplint-se a bon ritme i actualment ja emmagatzema uns 26 hectòmetres cúbics d'aigua. El pla de les proves de càrrega de la presa preveu que cap al mes d'abril el pantà assoleixi els 40 hectòmetres cúbics –la meitat de la seua capacitat– i que pugui acabar d'omplir-se del tot l'any vinent.
Modernització per col·lectivitats al canal d'Urgell
D'altra banda, el conseller d'Agricultura ha afirmat que continuen treballant i negociant per tal de tirar endavant la modernització del canal d'Urgell, bloquejada pel rebuig de la majoria de regants a la proposta pactada el setembre passat entre la Comunitat General de Regants, el Govern i l'Estat. "Sabem que hi ha algunes col·lectivitats interessades a modernitzar i, en el moment que tinguem la petició d'aquestes col·lectivitats, evidentment iniciarem la modernització de la zona que toqui", ha afirmat Ordeig.
El conseller ha subratllat que "la modernització s'ha de fer" i que l'objectiu "serà el mateix" si es comença per algunes col·lectivitats concretes o si es porta a terme una modernització global, cosa que a hores d'ara sembla lluny de produir-se pels desacords existents. "Dependrà més del que vulguin els regants, les col·lectivitats i la Casa Canal que no pas el Departament. Ja teníem el conveni i els diners a punt, i en el moment que ens diguin nosaltres signarem i començarem", ha garantit Ordeig.