Regulen la circulació de patinets elèctrics a Tàrrega
L’ajuntament modifica l’ordenança, que ha de passar pel ple. Per millorar la seguretat viària davant del seu increment
L’ajuntament de Tàrrega ha modificat l’ordenança de circulació per regular per primera vegada i de forma integral la mobilitat de patinets elèctrics. Segons el text, que ha de passar pel ple per fer-se efectiu, els usuaris de patinets elèctrics hauran de tenir una edat mínima de 15 anys (o en el seu cas, la que estableixi la normativa estatal). Els menors només podran circular en zones específiques i sota supervisió d’un adult. En tots els casos, serà necessari portar casc. A més, hauran de disposar d’una assegurança de responsabilitat civil, una placa d’identificació oficial i un certificat d’homologació. Els patinets són d’ús unipersonal i, per tant, queda prohibit que dos persones circulin en un de sol. La velocitat màxima de circulació permesa serà de 25 km/h.
Hauran d’utilitzar obligatòriament els carrils bici o itineraris senyalitzats respectant la preferència de pas dels vianants. Si no hi ha un carril habilitat, hauran de circular per la calçada de les vies urbanes tan a prop de la vorera com sigui possible. A les zones de plataforma única, circularan en convivència amb els vianants.
Així mateix, hauran de disposar d’elements bàsics de seguretat com per exemple sistema de frenada eficaç, direcció estable, dispositiu acústic, enllumenat i materials reflectors. Al circular de nit, els usuaris hauran de portar també una armilla reflectora. Pel que respecta a l’estacionament, utilitzaran els llocs expressament senyalitzats per a aquesta finalitat. En cas que no n’hi hagi, podran estacionar en altres llocs sempre que no obstaculitzin el trànsit de vianants ni la circulació de vehicles.
Els que es trobin mal estacionats o abandonats podran ser retirats per la Policia Local.