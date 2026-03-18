Tremp i Talarn impulsen el cicle 'Trobades en moviment. Conferències caminades sobre la central de Talarn'
La proposta comença el 2 d'abril i combina patrimoni, territori i divulgació cultural a través de recorreguts guiats en espais vinculats amb la prostitució durant la construcció de les hidroelèctriques
Els ajuntaments de Tremp i Talarn impulsen el cicle Trobades en moviment. Conferències caminades sobre la central de Talarn, una proposta que combina patrimoni, territori i divulgació cultural a través de recorreguts guiats en espais vinculats a la història hidroelèctrica del Pallars. El programa arrancarà el Dijous Sant vinent, 2 d’abril, amb la ruta guiada Putirruta, a càrrec de la historiadora Joana Franch. L’activitat recorrerà diversos punts de Tremp relacionats amb la prostitució durant la construcció de les infraestructures hidroelèctriques, una realitat documentada per la investigadora en el seu estudi La prostitució al Pallars en temps de les hidroelèctriques.
La investigació va permetre identificar 17 prostíbuls a Tremp i 4 a la Pobla de Segur entre 1913 i 1936. L’arribada de l’empresa La Canadenca el 1911 va transformar profundament la capital del Pallars Jussà, que va passar de tenir uns 2.500 habitants a acollir prop de 4.000 treballadors. Aquest creixement va afavorir l’aparició d’aquests establiments, alguns noms dels quals, com La Casita Blanca, La Flor de Día, La Bombilla o La Calle del Alba, encara perviuen en la memòria local.
El cicle es planteja com una proposta singular del patrimoni hidroelèctric, industrial, social i natural de l’entorn. Les sessions es faran durant tot l’any i s’integren en diferents contextos culturals i científics.
La programació de primavera inclou, a més de la sessió inaugural, una conferència el 16 de maig, coincidint amb el Dia Internacional dels Museus, en la qual la historiadora Dolors Domingo abordarà la situació de la classe treballadora durant la construcció de la central. El 27 de maig, en el marc de la setmana dels Geoparcs, el geòleg Xavier Mir analitzarà les característiques de Susterris, i al juny, el tècnic Josep Ensenyat explicarà el funcionament de les comportes.
El cicle es reprendrà a la tardor amb noves sessions centrades en troballes paleontològiques i en el context humà i tècnic del projecte.
Les activitats, amb aforament limitat i amb un cost simbòlic d’un euro, compten amb el suport d’Endesa i entitats del territori.