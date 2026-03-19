La Casa del Metge reobre com a biblioteca

L’ajuntament recupera l’edifici que també s’utilitza com a espai d’estudi i reunió d’entitats

La nova biblioteca municipal que s’ha habilitat després de recuperar l’antiga Casa del Metge. - AMADO FORROLLA

La nova biblioteca municipal que s’ha habilitat després de recuperar l’antiga Casa del Metge. - AMADO FORROLLA

Maria Molina
Maria MolinaPeriodista

L’ajuntament de Sudanell ha acabat la rehabilitació de l’antiga Casa del Metge, un edifici municipal que, després d’un procés que va començar fa dos anys, s’ha transformat en biblioteca municipal i un espai polivalent destinat a activitats culturals i socials. L’utilitzen les diferents entitats i associacions del poble per a reunions, xarrades, activitats formatives i altres actes comunitaris, així com espai d’estudi, segons va indicar l’alcalde, Eduard Oró.

La primera fase va consistir en la rehabilitació de l’immoble històric per adaptar-lo als nous usos municipals, tal com sol·licitava el veïnat, va indicar l’alcalde. Posteriorment, en una segona fase, s’han portat a terme intervencions per guanyar eficiència energètica. Han inclòs la substitució dels tancaments de portes i finestres per millorar l’aïllament tèrmic, i la instal·lació d’un sistema de climatització amb aerotèrmia que proporciona calefacció a l’hivern i aire condicionat a l’estiu amb un consum energètic reduït.

Aquesta segona fase del projecte ha estat possible gràcies a una subvenció de 40.000 euros del programa Pree5000, dotat amb fons de la UE i destinat a impulsar la rehabilitació energètica d’edificis municipals en poblacions de menys de 5.000 habitants.

L’ajuntament de Sudanell aposta així per reconvertir un edifici, millorar-ne l’eficiència energètica i crear un nou espai de dinamització cultural i social per als habitants de la localitat, reforçant la vida associativa i comunitària del poble, va explicar Oró.

