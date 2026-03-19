L'acusat d'intentar matar la parella a Artesa de Segre: "Estic molt penedit del que va passar i m'agradaria demanar perdó"
Fiscalia manté la petició de 18 anys de presó per a l'home, que hauria ruixat la dona amb líquid inflamable per després calar-li foc
La Fiscalia i l'acusació particular han mantingut la petició de 18 anys de presó per temptativa d'assassinat per a l'home acusat de ruixar la parella amb líquid inflamable i calar-li foc a Artesa de Segre (Noguera), el novembre del 2022. Ho han fet aquest dijous a l'Audiència de Lleida durant la segona sessió del judici, que havia quedat suspès el 5 de març per la incompareixença d'un testimoni. "Estic molt penedit del que va passar i m'agradaria demanar perdó a qui hagi pogut fer mal, especialment a ella", ha afirmat el processat en l'últim torn de paraula. La defensa ha sol·licitat per a l'home una condemna de 5 anys de presó per un delicte de lesions en concurs amb un delicte d'incendi o, subsidiàriament, per temptativa d'homicidi.
El judici s'ha reprès amb la declaració, per videoconferència, de l'inquilí del pis on l'acusat va acudir la matinada del 28 de novembre del 2022, després dels fets. L'home ha declarat que va arribar "tot cremat" i amb la roba ennegrida, i que li va dir que s'havia calat foc a una cortina amb una espelma i es va ajaure al llit "com un mort". Segons el testimoni, el processat havia arribat com "un zombi", era incapaç de mantenir una conversa i es balancejava, segurament perquè havia pres drogues, ha opinat. L'home ha dit que va decidir trucar als Mossos i que els agents se'l van endur detingut.
Les acusacions mantenen la petició de 18 anys de presó
En el torn de conclusions definitives, les acusacions han mantingut la petició de 18 anys de presó per a l'home per una temptativa d'assassinat en concurs amb un delicte d'incendi. Davant les versions contradictòries que van manifestar l'acusat i la víctima al judici, la fiscal ha insistit que el que va passar és que el processat va ruixar alcohol a la dona i, en veure que no s'encenia, la va ruixar amb acetona i li va dir "ara sí que cremaràs". "La intenció d'ell era matar-la perquè li ho va dir diversos cops", ha afegit.
La fiscal ha subratllat que la versió de la víctima no ha canviat durant tot el procés judicial i que ella ja va manifestar al lloc dels fets que era l'home qui li havia calat foc. Per contra, ha insistit que el foc no s'origina per una simple "puntada" a un pot d'alcohol i que cal que algú l'encengui. A més, la Fiscalia ha destacat que diverses veïnes van corroborar que l'home es va quedar impassible al carrer i "amb les mans a les butxaques" malgrat l'incendi. "Ningú va veure l'acusat baixant la dona en braços per les escales", ha afirmat.
La fiscal ha assenyalat que "no es pot aplicar la drogoaddicció com a atenuant" perquè, encara que l'home consumís cocaïna, els forenses no van acreditar que tingués les seves capacitats afectades. El mateix argument ha defensat l'advocat de l'acusació particular, que ha conclòs que l'home "volia llevar-li la vida", "sabia què feia" i "no va col·laborar en res" a l'hora de minimitzar l'impacte de l'incendi.
La defensa demana 5 anys de presó
Per la seva banda, la defensa ha recordat que l'home ha admès que hauria provocat l'incendi de forma accidental i que va baixar la dona en braços al carrer, però que no recorda els fets perquè feia tres dies que consumia alcohol i drogues, segons va declarar en la primera sessió del judici. L'advocada defensora ha rebutjat que el cas pugui considerar-se una temptativa d'assassinat perquè no va haver-hi "traïdoria, acarnissament, preparació, ni premeditació".
Segons la defensa, en cas que el tribunal vegi indicis de delicte pertocaria una pena de 5 anys i un dia de presó per un delicte de lesions en concurs amb un delicte d'incendi bàsic, amb els atenuants de reconeixement dels fets i dilacions indegudes. Subsidiàriament, la defensa ha plantejat una condemna per temptativa d'homicidi en concurs amb un delicte d'incendi. El judici ha quedat vist per a sentència després de l'últim torn de paraula de l'acusat.