Una trentena d’expositors a la Fira de l’Oli i la Pedra, que estrena jornades
Les jornades tècniques del divendres 27 són la principal novetat de la XXIII edició de la Fira de l’Oli i la Pedra de Vinaixa, que tanca el cicle de fires dedicades a l’oli que van començar a finals d’octubre del 2025 a la Granadella. Segons l’alcalde, Josep Maria Tarragó, tractaran sobre els paisatges singulars de Ponent a través de l’oli d’oliva, la riquesa dels sòls de les Garrigues i els nous regadius i paisatges de la comarca. Aquesta fira combina la producció d’oli amb el treball en pedra dels picapedrers de la població, que han treballat per construir la Sagrada Família de Barcelona i també per restaurar elements arquitectònics del monestir de Poblet, el de Vallbona de les Monges o la Seu Vella. De fet, hi ha programades diverses visites a les pedreres. També es faran demostracions de treballs de canteria i podran participar en els tallers manuals tots els que ho sol·licitin.
Participaran en la fira una trentena de parades i expositors i s’habilitaran dos carpes, una de les quals per a dinars populars que garanteixen l’activitat en cas de mal temps. Fins a la XIX edició, aquesta fira se celebrava només diumenge. L’organització va considerar ampliar-la al cap de setmana arran d’augmentar el nombre de visitants.