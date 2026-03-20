Arranca la Fira de Sant Josep de Mollerussa amb la reivindicació de la sobirania alimentària davant la pressió exterior
La inauguració de la 153 Fira de Sant Josep de Mollerussa va estar marcada ahir per la defensa del sector agrari com a eix estratègic del país. El conseller Jaume Duch va vincular la sobirania alimentària a la protecció de l’agricultura pròpia, va reclamar una PAC més adaptada al territori i va demanar reciprocitat en acords comercials com Mercosur.
La sobirania alimentària va centrar ahir la inauguració de la 153 Fira de Sant Josep de Mollerussa. El conseller de la Unió Europea i Acció Exterior, Jaume Duch, va presidir l’acte i va defensar la necessitat de reforçar la capacitat de produir aliments des del mateix territori en un context internacional incert i va remarcar que “és fonamental que siguem capaços de tenir la nostra pròpia sobirania i també sobirania alimentària”, un objectiu que, va dir, “passa per defensar la nostra agricultura”. Duch va situar a més Sant Josep com un dels grans referents del sector agroindustrial del sud d’Europa i com un aparador clau per prendre el pols al camp català. Va recordar el pes de l’agroalimentari en l’economia catalana i va subratllar que representa al voltant del 19% del PIB industrial i genera més de 175.000 llocs de treball, per la qual cosa va defensar que “no és un sector més, és un dels motors del país”.
El conseller Duch també va reclamar una Política Agrària Comuna més ambiciosa i útil per a la realitat del territori, “adaptada a la realitat dels nostres agricultors i ramaders”, capaç de garantir rendes dignes, donar suport a la modernització, millorar la gestió de l’aigua i l’energia i afrontar la transició climàtica. Va reivindicar a més una adaptació més gran de les grans polítiques europees a les necessitats de cada territori, reforçar la investigació aplicada i avançar en la simplificació administrativa per alleujar la càrrega burocràtica que suporten les explotacions. En la mateixa línia, va advertir que Catalunya defensarà la reciprocitat en els acords comercials per evitar perjudicis al sector agrari, amb “clàusules mirall”, controls en origen i en frontera i mecanismes de salvaguarda àgils. Va insistir que acords com Mercosur han de ser “equilibrats” i donar “les mateixes oportunitats, però també les mateixes obligacions a les dos parts”.
El conseller va acabar amb un missatge de suport al sector, al reconèixer que els agricultors senten que “se’ls exigeix molt i se’ls escolta poc”. Així, va assegurar que “el futur del camp s’ha de decidir parlant amb qui el treballa cada dia”.