Joves tracen plans contra el sedentarisme
Estudiants presenten propostes a bonÀrea per combatre’l entre els empleats. En una jornada d’innovació a Guissona
Acabar amb el sedentarisme entre els treballadors de bon-Àrea va ser el repte que va centrar ahir l’FP Challenge Ponent, celebrada a l’auditori de la Fundació bonÀrea a Guissona. En aquesta ocasió, una quarantena d’estudiants de l’institut de Guissona, l’institut La Segarra de Cervera, l’institut Alfons Costafreda de Tàrrega i el Centre d’Esports de Muntanya del Pallars van participar en el hackaton, nom que rep la prova, dividits en 6 equips.
Seguint la metodologia Design Thinking, els grups van treballar per trobar solucions innovadores al desafiament proposat per l’empresa guissonenca. Repartir bons gratuïts entre els empleats per anar al gimnàs, fer activitats a la naturalesa o anar rotant les tasques més repetitives van ser algunes de les propostes que es van presentar. Tanmateix, la idea guanyadora va ser bonÀrea-Line, una aplicació que mesura les distàncies que recorren els treballadors durant els descansos laborals i que premia aquells que més caminen amb diferents obsequis. Les idees sorgides durant la sessió es traslladaran ara a la direcció de bonÀrea, que valorarà les aportacions dels joves de cara a mesures que puguin ser implementades en un futur.
Karim Mourahib, estudiant d’Administració a Cervera, va assegurar que “aquesta activitat serveix per aprendre a treballar en equip, una cosa que empreses com bonÀrea valoren molt”. Un altre dels participants, Kelifa Diakite, de Guissona, va destacar el fet d’“ajuntar-nos persones de cicles diferents, de manera que podem treure idees molt interessants”.
Segons la coordinadora d’FP de l’institut La Segarra, Gisel Llobet, “no volem una competició entre instituts, sinó que treballin cooperativament per arribar a un objectiu comú”. Per la seua part, el professor de l’institut de Guissona, Miquel Àngel Hortí, va subratllar el fet que “aquest any s’han unit centres d’altres comarques”, ampliant l’abast de la jornada. L’objectiu dels organitzadors és continuar incrementant el nombre d’instituts que participin en futures edicions.
Aquesta iniciativa forma part del programa EmprènFP del departament d’Educació i Formació Professional, que impulsa trobades d’innovació autogestionades pels centres educatius.