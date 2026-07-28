El 'info truck' sobre el 'Pla del Govern al territori' a Lleida posa fi al seu recorregut a les Garrigues
Aquest dimarts les Borges Blanques ha acollit la parada informativa a la plaça del Terrall. Suposa l'última parada de la vegueria de Lleida
A la plaça del Terrall de les Borges Blanques, coincidint amb el mercat de la localitat, s'ha instal·lat durant el matí d'aquest dimarts un info truck del Pla del Govern al territori. La parada repartia informació sobre les accions del Govern i dels projectes destacats a la comarca. La iniciativa ha recorregut totes les capitals de comarca de Catalunya amb l'objectiu de crear una comunicació directa amb la ciutadania del territori. La capital de les Garrigues és l'última del recorregut a la vegueria de Lleida.
La informació donada als veïns incloïa diversos projectes de la comarca, com la millora de connectivitat interna a la comarca i l'adequació de titularitat d'algunes vies. També s'ha explicat la construcció d'un nou enllaç a l'AP-2 a Castelldans, un desplegament de la xarxa de fibra òptica pública, l'ampliació del parc de Bombers i la pròxima reforma de la comissaria dels Mossos d'Esquadra de la capital de les Garrigues. Així mateix, s'informava sobre les actuacions en matèria de regadius.