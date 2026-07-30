Sense acord amb REE per la línia d’alta tensió
Red Eléctrica de España manté les compensacions. Propietaris del Baix Segre reclamen garanties sobre les obres
Els ajuntaments d’Aitona, Montoliu de Lleida, Massalcoreig, Sudanell, Albatàrrec, Torres de Segre i Seròs van mantenir una reunió amb els afectats pel projecte de la línia elèctrica d’alta tensió entre Penyalba i Lleida per informar de l’estat de les negociacions amb Red Eléctrica de España (REE).
Es va confirmar que la firma no accepta incrementar les indemnitzacions ofertes als propietaris, a l’argumentar que, com a empresa pública, està condicionada pel finançament fixat pel ministeri.
L’alcaldessa d’Aitona, Rosa Pujol, va explicar que REE ha plantejat firmar convenis amb ajuntaments per compensar econòmicament els municipis per cada km d’ocupació del terme, fons que s’hauran de destinar a projectes d’interès local.
L’alcalde d’Albatàrrec, Jaume Sanuy, va assegurar que la majoria d’afectats del seu municipi no estan disposats a firmar al considerar insuficients les indemnitzacions.
A Albatàrrec hi ha al voltant de seixanta afectats i el projecte contempla la instal·lació de vint-i-quatre torres en el municipi. Es van exposar dos alternatives: acceptar l’acord actual o esperar la fixació del preu just. Els assistents van reclamar garanties per possibles danys durant les obres.
Els ajuntaments remetran a REE les noves demandes i convocaran trobades a cada poble perquè siguin els afectats que decideixin els pròxims passos a seguir.