Èxit de la prova per erradicar el veró amb un ictiocida biodegradable en dos estanys del Parc Natural de l’Alt Pirineu
Deu mesos després de l’actuació els estanys recuperen notablement la transparència de l’aigua i biodiversitat
La prova pilot per eliminar de forma completa el veró (Phoxinus spp.) als estanys de Tres Estanys del Mig i Tres Estanys de Baix, al Parc Natural de l’Alt Pirineu, ha estat un èxit, segons les dades recollides pels tècnics de l’Institut de Diagnòstic Ambiental.
Deu mesos després d’aplicar rotenona en el marc del projecte europeu LIFE RESQUE ALPYR, un ictiocida biodegradable s’ha regenerat l’ecosistema dels estanys i no s’ha detectat rastre d’aquest producte al riu aigües avall, un fet que havia posat en alerta alguns veïns de la vall. Ara, els dos estanys mostren una recuperació notable de la transparència de l’aigua i de la biodiversitat, amb el retorn d’amfibis i invertebrats, grups que no s’havien detectat des que es van iniciar els primers programes de seguiment l’any 2014.
La presència d’aquest peix al Pirineu català és conseqüència de la seva introducció accidental com a esquer viu en la pesca recreativa de la truita, una pràctica que ha provocat alteracions significatives en aquests ecosistemes d’alta muntanya. Per aquest motiu, la seva eliminació es considera una de les mesures més efectives per afavorir la recuperació dels ecosistemes lacustres d’alta muntanya.