Vilanova de Segrià renova el Casal Social
El Casal Social de Vilanova de Segrià va tornar aquest dilluns a obrir les portes després d’acabar les obres de remodelació i instal·lació del nou mobiliari. La reforma va ser la tercera proposta més votada pel poble dins dels pressupostos participatius d’enguany, segons va explicar l’alcalde, Jordi Figuerol. Per estrenar el local es va organitzar a la tarda una xocolatada a la qual van assistir un gran nombre de veïns. Segons Figuerol, l’obertura definitiva està pendent de contractar una persona que es faci càrrec de la seua gestió, ja que la que estava a càrrec del servei ho va deixar. En l’actualitat, el procés està obert per elegir el responsable del local, va explicar el primer edil.