Arranca la campanya més enverinada amb el cost de la vida i la corrupció com a eixos
Sánchez i Morón fan una crida a la mobilització progressista per “evitar l’avenç de la dreta i la ultradreta”. Feijóo anuncia una “auditoria del saqueig” si aconsegueix formar govern amb Vox
La campanya electoral de les eleccions generals del 29 de novembre va donar la mitjanit d’ahir el tret de sortida l’endemà de la vaga general pels salaris i l’habitatge. Dos temes que, amb la dreta esgrimint els casos de corrupció de l’entorn del Govern central, protagonitzaran els debats i mítings d’uns partits més enfrontats que mai i amb l’insult i la desqualificació assentats en el discurs de la majoria dels candidats.
El candidat del PSOE i aspirant a la reelecció, Pedro Sánchez, voldrà fer bona la predicció del Centre d’Investigacions Sociològiques (vegeu la pàgina 15), ser la força més votada i que les esquerres sumin majoria. D’altra banda, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, aspira a sumar majoria absoluta amb la ultradreta de Vox per fer fora el que denominen sanchisme. Mentrestant, ERC i Junts, liderats per Gabriel Rufián i Míriam Nogueras, respectivament, intentaran treure un resultat que els permeti ser decisius en la definició de majories i fer valer la “carpeta catalana”.
Els dos principals candidats van arrancar amb força: Pedro Sánchez va pronosticar en l’acte d’inici de campanya a Sevilla una “participació històrica” i una “remuntada èpica” i Feijóo va assegurar a Badalona que si arriba a la Moncloa portarà a terme “una auditoria del saqueig”.
A Lleida, la cap de llista del PSC, Cristina Morón, va demanar un vot massiu progressista per “evitar l’avenç de la dreta i la ultradreta”.
També va recordar que la vaga “va mobilitzar tot un país per reclamar salaris dignes i el dret a l’habitatge per a tothom”, reclamacions a les quals “el Partit Socialista donem resposta amb polítiques progressistes davant l’aliança del Partit Popular i Vox i la complicitat de Junts”.
Per la seua banda, el cap de llista del PP al Congrés per Lleida, Roger Melero, va assegurar que el seu objectiu serà “recuperar la representació del centredreta al Congrés després de 8 anys per tornar a defensar les necessitats i reivindicacions de la província des de Madrid”.