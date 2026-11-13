HABITATGE
Convalidat el decret que prohibeix desnonar persones vulnerables
La Diputació Permanent del Congrés tomba la pròrroga automàtica de lloguers. Xifren en 4.341 € l’estalvi mitjà per llar per la renovació de dos anys
La Diputació Permanent del Congrés va convalidar ahir el principal decret llei sobre habitatge que va precipitar l’avenç electoral després que Junts el tombés a l’octubre. La iniciativa va tirar endavant amb els vots de PSOE, Sumar, ERC, EH Bildu i PNB, però el segon decret –que buscava establir la renovació automàtica dels lloguers– va ser derogat per la negativa de PP, Vox, Junts i PNB.
A disset dies per a les eleccions generals, i un dia després de la vaga general, l’Executiu central va aconseguir impulsar un dels dos decrets Maricarmen, que prohibeix els desnonaments de persones vulnerables sense alternativa residencial fins al 2030 i crea ajuts públics per compensar als petits propietaris, a més de prorrogar els lloguers fins al 2028, endurir les condicions per impedir compres especulatives i incrementar l’IVA dels pisos turístics.
El ministre de Drets Socials, Pablo Bustinduy, va acusar PP, Vox i Junts d’impedir que cinc milions d’inquilins puguin estalviar 4.341 euros a l’any, xifra calculada pel ministeri en relació amb l’estalvi mitjà per llar que suposarà la pròrroga per dos anys dels contractes de lloguer. L’estudi no va incloure Catalunya, a causa que la majoria del territori està declarat zona de mercat residencial tensionat i la llei ja limita els increments del lloguer dels nous contractes.
Per la seua part, la ministra d’habitatge, Isabel Rodríguez, va fer una crida a la “mobilització de la gent que creu en el dret a l’habitatge” perquè, igual que a la vaga general, “es manifesti a les urnes”, mentre que el PP va reiterar que derogarà el decret si arriba al govern. Van tornar a saltar espurnes entre ERC i Junts, amb acusacions de ser “el PP amb estelada” i de “maltractador emocional”.
El segon decret, tanmateix, va caure pel vot en contra –ja avançat– del PNB. Incloïa la substitució de l’actual pròrroga anual dels lloguers d’habitatge habitual per pròrrogues automàtiques de cinc o set anys, i fixava que si el propietari decideix no renovar hagi d’indemnitzar l’inquilí amb l’equivalent a dotze mensualitats, tret d’excepcions.