Intoxicada per fum per un incendi en un pis a Agramunt
L’origen del foc va ser un inversor d’unes plaques fotovoltaiques instal·lades a la zona de les golfes
Una persona va resultar intoxicada per inhalació de fum aquest dijous al migdia en un incendi en un habitatge del carrer Sió d’Agramunt. Es va declarar a les 12.31 hores i l’origen de l’origen del foc va ser un inversor d’unes plaques fotovoltaiques instal·lades a la zona de les golfes. Al lloc van acudir dotacions de Bombers d’Agramunt, Artesa de Segre i Tàrrega, entre les quals l’autoescala.
D’altra banda, els Bombers van ser alertats a les 12.43 hores d’ahir d’un incendi a la xemeneia d’una casa de la plaça Major de Cervera. Van activar dos dotacions.