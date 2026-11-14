INFRAESTRUCTURES
Adif repara cable i estacions de la línia a la costa després dels incendis provocats per robatoris
La reparació dels danys a Vinaixa i Montblanc costarà gairebé 14 milions d’euros i els trens no recuperaran la normalitat fins a principis del 2027. El trajecte es cobreix amb transport per carretera
Adif treballa per recuperar la línia que connecta Lleida amb la costa de Tarragona, greument danyada pels robatoris de cable que van provocar incendis a la infraestructura el 22 de juny a Montblanc i el 20 de juliol a Vinaixa. Els furts van deixar inservibles sistemes de senyalització i control del trànsit en diversos punts del recorregut i van calcinar tres enclavaments vitals per a la circulació, obligant a substituir bona part de les instal·lacions. A partir del segon incident no circulen trens entre la Plana-Picamoixons i Lleida-Pirineus, i el servei es cobreix amb autobús. El 28 de juliol van poder recuperar quatre trens al dia entre les Borges Blanques i Lleida, però es va mantenir el bus des de Lleida a Picamoixons. A Puigverd, un altre robatori de cable va ocasionar un incendi a la xarxa elèctrica de l’estació, malgrat que amb conseqüències menors. La reparació costarà prop de 14 milions d’euros i està previst que acabi cap al desembre, tot i que no recuperaran la normalitat fins a principis del 2027. Adif reconeix que els furts han agreujat els problemes d’una infraestructura ferroviària amb prop de segle i mig d’història i que arrossega una crisi permanent des de fa anys. Asseguren que durant el reemplaçament del material robat, també van patir furts al nou equip que havien de col·locar a les vies. Paradoxalment, segons fonts d’Adif, Lleida és la província catalana que registra menys robatoris de cable i no presenta punts conflictius. L’administrador ferroviari admet, tanmateix, la dificultat de protegir una infraestructura de tants quilòmetres. La instal·lació de càmeres i el reforç de la vigilància es consideren les principals mesures per combatre les sostraccions. Paral·lelament, Adif executa a Juneda un nou apartador i al traçat desbrossen la vegetació.