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Adif repara cable i estacions de la línia a la costa després dels incendis provocats per robatoris

La reparació dels danys a Vinaixa i Montblanc costarà gairebé 14 milions d’euros i els trens no recuperaran la normalitat fins a principis del 2027. El trajecte es cobreix amb transport per carretera

Els operaris d’Adif treballen a l’estació de Vinaixa. - AJ

Els operaris d’Adif treballen a l’estació de Vinaixa. - AJ

Publicat per
REDACCIÓNALBERT BATLLE

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Adif treballa per recuperar la línia que connecta Lleida amb la costa de Tarragona, greument danyada pels robatoris de cable que van provocar incendis a la infraestructura el 22 de juny a Montblanc i el 20 de juliol a Vinaixa. Els furts van deixar inservibles sistemes de senyalització i control del trànsit en diversos punts del recorregut i van calcinar tres enclavaments vitals per a la circulació, obligant a substituir bona part de les instal·lacions. A partir del segon incident no circulen trens entre la Plana-Picamoixons i Lleida-Pirineus, i el servei es cobreix amb autobús. El 28 de juliol van poder recuperar quatre trens al dia entre les Borges Blanques i Lleida, però es va mantenir el bus des de Lleida a Picamoixons. A Puigverd, un altre robatori de cable va ocasionar un incendi a la xarxa elèctrica de l’estació, malgrat que amb conseqüències menors. La reparació costarà prop de 14 milions d’euros i està previst que acabi cap al desembre, tot i que no recuperaran la normalitat fins a principis del 2027. Adif reconeix que els furts han agreujat els problemes d’una infraestructura ferroviària amb prop de segle i mig d’història i que arrossega una crisi permanent des de fa anys. Asseguren que durant el reemplaçament del material robat, també van patir furts al nou equip que havien de col·locar a les vies. Paradoxalment, segons fonts d’Adif, Lleida és la província catalana que registra menys robatoris de cable i no presenta punts conflictius. L’administrador ferroviari admet, tanmateix, la dificultat de protegir una infraestructura de tants quilòmetres. La instal·lació de càmeres i el reforç de la vigilància es consideren les principals mesures per combatre les sostraccions. Paral·lelament, Adif executa a Juneda un nou apartador i al traçat desbrossen la vegetació.

Només 4 de cada 10 trens de Renfe van ser puntuals a Lleida a l’octubre

Els usuaris dels trens convencionals operats per Renfe amb origen i destinació a Lleida van tornar a patir a l’octubre el mal funcionament dels serveis de Rodalies (RL3 i RL4) i de Regionals (R13 i R14), ja que només el 40% dels combois d’aquestes línies van ser puntuals. Així ho indica un informe publicat ahir per la plataforma independent Transporta’m, que informa en temps real sobre les incidències del servei segons dades oficials de l’operadora.L’RL4 (Lleida-Manresa) va ser la que pitjor va funcionar el mes passat, ja que només el 22,3% dels trens va arribar a la seua hora i es va acumular un retard mitjà de 15,2 minuts. En el mateix període hi va haver també vuit cancel·lacions. En el cas de l’RL3 (Lleida-Cervera), mentrestant, la puntualitat va ascendir fins al 54,5%, però el 12,6% dels combois es va retardar més d’un quart d’hora.D’altra banda, a l’R13 i l’R14 –només inclouen el tram Lleida-les Borges des del juliol–, la puntualitat va ser del 47% i del 35% respectivament, segons les mateixes fonts. Els retards mitjans en els dos casos, també van ser de 15,2 minuts en el cas de l’R13 i de 18,3 en el cas de l’R14.

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