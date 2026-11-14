Només 4 de cada 10 trens de Renfe van ser puntuals a Lleida a l'octubre
Els usuaris dels trens convencionals operats per Renfe amb origen i destinació a Lleida van tornar a patir a l’octubre el mal funcionament dels serveis de Rodalies (RL3 i RL4) i de Regionals (R13 i R14), ja que només el 40% dels combois d’aquestes línies van ser puntuals. Així ho indica un informe publicat ahir per la plataforma independent Transporta’m, que informa en temps real sobre les incidències del servei segons dades oficials de l’operadora.
L’RL4 (Lleida-Manresa) va ser la que pitjor va funcionar el mes passat, ja que només el 22,3% dels trens va arribar a la seua hora i es va acumular un retard mitjà de 15,2 minuts. En el mateix període hi va haver també vuit cancel·lacions. En el cas de l’RL3 (Lleida-Cervera), mentrestant, la puntualitat va ascendir fins al 54,5%, però el 12,6% dels combois es va retardar més d’un quart d’hora.
D’altra banda, a l’R13 i l’R14 –només inclouen el tram Lleida-les Borges des del juliol–, la puntualitat va ser del 47% i del 35% respectivament, segons les mateixes fonts. Els retards mitjans en els dos casos, també van ser de 15,2 minuts en el cas de l’R13 i de 18,3 en el cas de l’R14.