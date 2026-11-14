Clam pel camp d’aprenentatge
Entitats, institucions, comunitat educativa i veïns ja han recollit 1.200 firmes per a la seua continuïtat a Camarasa. Educació paralitza el conveni sobre la dotació econòmica
Gairebé 1.200 firmes s’han recollit aquesta setmana d’entitats, institucions, comunitat educativa i ciutadans dins de la campanya per defensar la continuïtat del camp d’aprenentatge de la Noguera, una iniciativa que s’ha anat desenvolupant en els últims 20 anys per reforçar la tasca docent d’universitats i centres educatius. Està situat a Sant Llorenç de Montgai i la seua funció es desenvolupa al voltant del pantà de Sant Llorenç, en quatre emplaçaments significatius: el Parc Arqueològic Didàctic, els laboratoris d’investigació educativa, el jaciment neandertal de la Roca dels Bous i el Merengue, espai de memòria de la batalla del Segre durant la Guerra Civil. De fet, la proposta educativa està centrada en dos moments: la prehistòria i la contesa civil espanyola, segons va explicar Nayra Llonch, de la facultat d’Educació de la UdL.
La paralització administrativa “injustificada” de la conselleria d’Educació de la renovació del conveni de col·laboració amenaça el centre, ja que “ha generat un bucle d’inactivitat i dilacions de reiterats requisits tècnics i, posteriorment, per un silenci administratiu que impedeix formalitzar un acord”, asseguren els defensors del camp. L’esmentat bloqueig afecta directament la renovació del conveni amb l’Associació de Recerca i Difusió del Patrimoni Històric (ARDPH-UAB), una entitat sense ànim de lucre formada per arqueòlegs i investigadors de la UAB. Val a recordar, expliquen promotors d’aquesta campanya, que va ser la mateixa conselleria qui va iniciar aquesta col·laboració mútua amb l’ARDPH per crear un model exemplar de transferència i socialització del coneixement científic a l’escola i, fruit d’aquesta aliança, l’ARDPH ha finançat la compra del terreny i les infraestructures educatives del Parc Arqueològic Didàctic Experimental de Sant Llorenç de Montgai, de més de 2 hectàrees, on es desenvolupa el 95% de la seua activitat durant el període lectiu. A més, s’ocupa del seu manteniment.
La falta de resolució sobre el conveni i la seua dotació econòmica, aportada de forma ininterrompuda per la conselleria des del curs 2005-2006, “no és només un tràmit pendent, sinó que posa en perill un espai educatiu indispensable, un model pedagògic de referència i de treball en col·laboració amb museus”, va dir Llonch. “És una cosa estranya, ja que l’any passen més de mig centenar de centres van passar pel camp i més d’un 70% de l’alumnat procedeix de les comarques de Lleida”. Entre els signants figuren persones de diverses comunitats educatives i docents de la UdL, URV, UdG, UB, UAB i UVic. Exigeix assegurar la continuïtat del camp i la plena activitat, el manteniment dels recursos humans i materials i el reconeixement institucional. Aquest diari va contactar amb la conselleria d’Educació sense obtenir encara resposta.