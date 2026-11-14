Detecten els primers gossos morts per menjar carn de senglars infectats
Veterinaris en documenten diversos casos en cànids de caça per contagi d’Aujeszky
Els veterinaris han començat a documentar episodis de gossos de caça que moren després d’ingerir carn de senglars portadors de la malaltia d’Aujeszky o haver mossegat els ungulats. Ja s’han detectat vuit morts de gossos per aquesta causa al Baix Cinca. A Lleida no hi ha casos declarats però el Col·legi de Veterinaris ofereix un protocol.
La superpoblació de senglars i la freqüent presència entre els seus membres d’animals portadors de la malaltia d’Aujeszky, amb una prevalença del 35,8% a escala estatal i del 28,6% a Lleida, han aflorat un inquietant efecte secundari en la mort de gossos de caça que han contret aquesta patologia al mossegar als ungulats o ingerir-ne la carn. Fins al moment no hi ha constància del salt d’aquest virus des de senglars o gossos a bestiar d’abastament, entre els quals el porc és el de més risc.
En el període 2020-2025 s’han detectat al Baix Cinca vuit dels divuit casos de mort de gossos per Aujeszky confirmats a Aragó, segons va explicar Mari Cruz Arnal, investigadora principal del seguiment sanitari de les espècies cinegètiques a la facultat de Veterinària de la Universitat de Saragossa. I un 10,8% dels caçadors que van participar en l’enquesta eta per la veterinària de la UdL Mònica Carrera al seu TFG (Treball de Final de Grau) “van declarar haver tingut algun gos amb Aujeszky, amb predomini de casos a la resta d’Espanya en relació amb Catalunya”.
“Entre els veterinaris, un 24,2% van afirmar haver atès algun gos amb simptomatologia compatible amb la malaltia d’Aujeszky”, ressenya el treball, les dades del qual contrasten amb el nivell de sordina que s’aplica a l’existència del fenomen.
Ambdues, que aquesta setmana van participar en Fraga al I Fòrum Nacional d’Aujeszky en Gossos de Caça, organitzat per la Federació Aragonesa de Caça, Arrecal (Associació de Gossades) i el Col·legi de Veterinaris d’Osca, coincideixen que la prevalença és molt més gran en realitat. Els caçadors eviten declarar els casos per una barreja de desinformació i invencions que els porta a témer que perdran la resta dels cànids o que seran obligats a crear un nucli zoològic per a ells, una cosa que només s’exigeix a partir de quinze gossos a Catalunya o de set a la Franja.
“Sabem que hi ha més casos, i que es concentren entre l’octubre i el febrer per ser l’època de caça, perquè estem en contacte amb els caçadors”, explica Arnal, qui anota que “Fraga desequilibra l’estadística perquè els caçadors col·laboren, tenen una disponibilitat excepcional”.
“Hi ha casos, però la gent no els vol declarar, són reticents”, apunta Carrera, qui destaca que “falta conscienciació i informació”. “Els gossos s’incineren i no s’arriba a saber res. I aquest és el quid de la qüestió”, afegeix.
El salt de l’Aujeszky a espècies domèstiques com els gossos o els gats, els símptomes del quals com baveig, pruïja i inquietud li van atorgar l’apel·latiu de semiràbia, no és nou. De fet, la mort dels gats a les granges de porcs havia estat històricament un indici de la presència d’aquesta patologia en els animals d’abastament abans de la pràctica erradicació en la cabanya porcina fa dos dècades. Els episodis de morts canines afegeixen un altre factor de risc per al sector primari als que ja havia generat la superpoblació de senglars.
Els contagis d’Aujeszky estan documentats en depredadors com ossos, llops i linxs.