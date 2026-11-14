Les aurà un campanèr digitau
Er ajuntament substituís eth mecanisme qu’a hèt a sonar es campanes des des ans 50 per un auate que permet repicades mès complèxes. Acaben atau 15 ans de restauracion dera glèisa
Es campanes de Les tornaràn a son a darreries d’an, dempús de passar mès de ueit mesi en silenci. Ei eth temps qu’er ajuntament a requerit entà reabilitar eth campanau e dotar-le d'ua naua escala que vage a perméter pujar ara tor damb seguretat. Mentre durèren aguesti trabalhs, non se podie dar còrda ath vielh dispositiu mecanic qu'a hèt es repicades des des ans cinquanta. Ara eth consistòri le substituirà per un aute de digitau, capable de hèr tòcs mès complèxi. Eth vielh dispositiu s’auie tornat dificil de mantier en foncionament. “Non i a recambis, e se se trinque ua pèça cau demanar-la a ua enterpresa alemana”, expliquèc eth baile, Andreu Cortés. Eth nau non requerirà dar-le còrda cada setmana e ath delà serà programale. “Poiram introdusir eth tòc der angelus”, expliquèc eth maximom representant a mòde d’exemple, e apuntèc era possibilitat de silenciar es campanes en orari nocturn arraïtz de quèishes de toristes, quauquarren qu’a succedit en nombrosi municipis ruraus. Limitar er orari des repicades ei quauquarren que non pòt hèr-se damb eth mecanisme actuau. Operaris acudiren era setmana passada entà préner mesures der interior deth campanau, coma pas prealable a installar eth nau dispositiu digitau que harà a sonar es campanes. Era sua metuda en foncionament culminarà eth long procès de restauracion dera glèisa, ath long des darrèrs 15 ans. Es intervencions mès recentes includissen era reparacion de henerècles enes murs, era installacion d’enlumenat interior e era recuperacion deth relòtge antic.
Un espaci visitable
Un viatge completada era reabilitacion deth temple, er ajuntament a era intencion d’incorporar er interior deth campanau as sòns atractius toristics. Damb aguest prètzhèt, an previst d’organizar visites guidades qu’includiràn eth castèth e era tor dera glèisa, auancèc eth baile.