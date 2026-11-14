Quinze solters aprenen a sobreviure al bosc mentre busquen ‘match’
Taller a Àger sobre tècniques forestals que aposta per conèixer gent lluny de les pantalles
Oblidar-se dels missatges de veu, els perfils perfectament editats de les xarxes socials i l’eterna espera del vist. Els boscos d’Àger es van convertir el cap de setmana passat en l’escenari d’una cita molt particular: un taller de supervivència per a solters en el qual encendre foc, muntar refugis improvisats i preparar te amb plantes silvestres van ser els nous gestos de seducció.
L’activitat, organitzada per Slowdating en col·laboració amb Bushcraft Montsec, va reunir una quinzena de participants arribats des de diferents punts de Catalunya. La proposta no pretenia convertir ningú en el pròxim Bear Grylls, però sí ensenyar algunes nocions bàsiques per espavilar-se en l’entorn rural i, de passada, comprovar si la química funciona millor al costat d’una foguera que davant d’una pantalla.
El taller va combinar aprenentatge pràctic, treball en equip i petits reptes compartits. Els assistents van aprendre a encendre foc amb mètodes d’emergència, construir refugis improvisats i adquirir coneixements bàsics per poder sobreviure a la naturalesa.
Res d’algoritmes ni fotos retocades. El primer repte consistia a col·laborar, resoldre problemes i mantenir la calma quan el foc decidia no aparèixer. Una dinàmica que, segons els organitzadors, afavoreix una interacció espontània i distesa, molt lluny de la pressió de les aplicacions de cites.
“El taller demostra que la naturalesa pot ser un espai ideal per establir noves relacions, compartir experiències i disfrutar d’una jornada diferent allunyada del soroll mundà i de les pantalles”, va explicar Eduard Ribes, coordinador de l’activitat. La jornada també va tenir un costat més botànic. Els participants van descobrir les propietats d’algunes plantes naturals i van elaborar te amb elles, una experiència que va despertar especial interès entre el grup.
La fórmula de Slowdating aposta per experiències que barregen naturalesa, aprenentatge i relacions personals. L’entitat organitza activitats per a persones sense parella que busquen coincidir amb altres amb interessos semblants, des de sortides al camp fins a tallers, rutes o trobades gastronòmiques.
La recepta sembla senzilla. Una mica de bosc, una mica de foc, plantes aromàtiques, treball en equip i zero notificacions. Si a més apareix una espurna, millor encara. Si no, sempre quedarà la satisfacció d’haver après a sobreviure sense dependre del mòbil.
D’aquesta manera, el Montsec i Àger demostren que no només són una destinació per mirar les estrelles, practicar esports d’aventura o l’escalada. També pot ser un lloc on deixar les aplicacions de banda i provar de manera més lenta i una mica més primitiva de conèixer-se.