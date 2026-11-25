L’Ilerna fitxa Bakary Dibba
El club, que ja tenia un acord amb el danès, acaba de tancar el traspàs amb el Breogán
L’Ilerna Lleida ja té tancat al seu tercer fitxatge, l’ala-pivot danès Bakary Dibba, que s’uneix al serbi Dragan Apic, ja anunciat pel club, i a Ángel Delgado, el contracte del qual és ja firmat i només pendent que el dominicà resolgui uns tràmits burocràtics al seu país per fer-ho oficial.
Amb l’ala-pivot danès ja existia un principi d’acord, però faltava negociar la carta de llibertat amb el Breogán, que tenia els seus drets de quan va jugar la passada campanya. El club de Lugo, com ja apuntava SEGRE avui, no anava a posar cap problema per alliberar-lo i fa qüestió d’hores que es va tancar l’acord de traspàs per una quantitat baixa.
Aquest fitxatge podria suposar la marxa d’algun jugador de l’actual plantilla, i tot apunta que aquest seria Melvin Ejim, el rendiment del qual està decebent.
Bakary Dibba firmarà per la qual cosa resta de temporada amb l’opció d’una segona temporada.