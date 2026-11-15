NARCOTRÀFIC
Així van portar la metamfetamina els narcos fins als panissars d’Almenar
La primera pista va arrancar d’un dels barris més pobres de la perifèria de París
Una entrega vigilada coordinada entre França i Espanya va permetre seguir un carregament molt important de droga a través de magatzems, transportistes, canvis de vehicles i maniobres de contravigilància fins a descobrir-ne la destinació final en una granja del Segrià. D’aquesta forma es va descobrir la insòlita presència del càrtel de Jalisco a Almenar.
El primer rastre humà del carregament d’aroma de vainilla amb què cinc mexicans enviats pel càrtel Jalisco Nueva Generación van començar a recuperar metamfetamina aquest estiu en un laboratori clandestí del Segrià partia d’un bloc d’habitatges socials d’un barri d’immigrants de la perifèria sud de París. Tal com va donar a conèixer aquest diari, el passat 10 de juliol, cap a les sis del matí, agents de la Brigada d’Estupefaents de l’UDYCO Central de la Policia Nacional van irrompre en una vella nau agrícola d’Almenar situada al costat d’un panissar. L’operació es va saldar amb 13 detinguts. Segons Interior, els policies van intervenir 2.400 quilos bruts de metamfetamina, dels quals uns 1.600 eren encara dissolts en un preparat alimentari. Com va arribar a Almenar la mercaderia? En realitat, la partida de cristall va ser descoberta pels duaners gals el 3 de juny passat al port de Le Havre. Havia creuat l’Atlàntic des del port mexicà d’Altamira, a l’estat de Tamaulipas, dissolt en un total de 12.696 quilos d’essència artificial alimentària remesos per una empresa de Guadalajara, Jalisco. Els funcionaris van comprovar que aquell líquid amagava una formidable quantitat de droga.
Al traçar la ruta de la mercaderia, va aparèixer el rastre d’una societat d’importació i exportació anomenada EFEDIS. En aquell moment, el seu domicili era en una oficina d’Alfortville dedicada a prestar adreces comercials a altres empreses. En el seu historial mercantil va aparèixer una adreça insòlita: el número 1 de Square du Pelvoux, un d’aquests edificis populars aixecats durant els anys 60 entorn de la capital francesa per als treballadors més modestos. Era una adreça força improbable per a una empresa que figurava com a destinatària de gairebé tretze tones d’aromatitzants líquids procedents d’un dels principals enclavaments portuaris del golf de Mèxic.
La troballa de la metamfetamina oculta a la vainilla havia posat en marxa a França una investigació judicial de primera magnitud. Els investigadors van comprovar que la destinació final d’aquella mercaderia no era una barriada pobra de París, sinó l’Estat espanyol. Per seguir endavant necessitaven la Policia espanyola. Segons va assenyalar a aquest diari Martín-Blas Aranda, l’inspector en cap de l’UDYCO Central al càrrec de la investigació, “els oficials d’enllaç francesos van indicar que havia entrat un contenidor de Mèxic contaminat de metamfetamina i, a partir d’aquell moment es va articular tot el mecanisme policial. El que es va fer va ser una entrega controlada. No és el mateix trobar un producte acabat que trobar-lo contaminat dins d’una altra mercaderia perquè el que interessa en aquests casos és, sobretot, qui treballarà aquesta substància”. El carregament va arribar a les instal·lacions de NRS Logistic, a Santa Perpètua de Mogoda (Barcelona). El 6 de juliol, a les 11.03, una conversa telefònica intervinguda per la Policia Nacional va revelar com s’organitzava la retirada de quatre palets. Un home identificat com “Martín” va demanar autorització al director de l’empresa, “Victorino”, per recollir-los. La vigilància policial va constatar que un vehicle de Vancar hi va anar de forma coordinada i que diversos homes aliens a la plantilla van retirar els quatre palets irregularment. L’Audiència Nacional aprecia indicis que el responsable de l’empresa estava al corrent del que passava i va contribuir conscientment a l’operació. Els encarregats de transportar la mercaderia també van adoptar precaucions. L’organització disposava d’homes per provar de detectar possibles seguiments i protegir els transbords però, malgrat la contravigilància, no van arribar a advertir que l’UDYCO Central custodiava el carregament des de l’entrada per la Jonquera (Girona) el 2 de juliol del 2026. “Seguir-la des de França és la part de la feina que resulta més espinosa i gairebé mai no s’esmenta”, assegura a SEGRE l’inspector Martín-Blas. “La mercaderia es mou tota l’estona i vas a pèl. No saps qui està esperant per rebre-la, quins vehicles utilitzaran ni on la portaran després. Primer apareix un camió, canvien els vehicles, apareixen persones que tu no coneixies... I has de vigilar-los sense que et detectin.” La següent destinació de la metamfetamina va ser Rubí. Els palets van passar per una nau industrial i part de les caixes va ser traslladada d’un vehicle a una furgoneta en un aparcament. Allà, mentre uns membres de l’organització manipulaven la càrrega, d’altres vigilaven l’entorn. Les càmeres van permetre identificar un dels sospitosos que presumptament exercia funcions de seguretat. Les interlocutòries judicials atribueixen a un altre dels investigats la conducció de la furgoneta fins a Almenar i a un tercer la compra d’extractors, caixes de plàstic i neveres isotèrmiques, algunes de compatibles amb les que la Policia trobaria després al laboratori. Un altre presumpte integrant de la xarxa, també relacionat amb les tasques de vigilància, apareixeria posteriorment reunit amb alguns investigats a Miami Platja, Tarragona. La carrera per relleus de transportistes, vehicles, magatzems i homes encarregats de comprovar que ningú no els seguia va acabar en una finca de Torre del Palau, a la partida de Bassa Nova, a pocs quilòmetres d’Almenar. Allà esperaven els cinc mexicans, llestos amb els fogons a punt.