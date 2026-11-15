La cuina de Jalisco a Almenar: fogó de paella i nevera de platja
Els narcos mexicans treballaven a 50 graus amb un risc permanent d’explosió
Els cinc mexicans del càrtel Jalisco Nueva Generació detinguts aquest estiu quan processaven metamfetamina en una vella granja d’Almenar van passar els últims dies en llibertat tancats en una cuina clandestina que es devia assemblar bastant a una sala de calderes incrustada en una duna sota el sol del Sàhara. El dimarts 7 de juliol, l’estació meteorològica de Lleida-la Femosa va registrar 43 graus. Dimecres va arribar als 40,5. Dijous, als 41,1. I el divendres 10, quan la Policia Nacional va acabar amb aquella experiència tropical en mig dels panissars del Segrià, els termòmetres arribarien a marcar 37,9 graus, amb una humitat relativa de tot just l’11%. A l’interior d’aquella granja, la temperatura podia assolir molt fàcilment als 50 graus o fins i tot més, al costat de les fonts de calor. A la nau agrícola on recuperaven la substància psicotròpica, els llatins van instal·lar tres grans ventiladors industrials de pedestal. Però la funció principal no era refrescar-los, sinó renovar l’aire d’un recinte on el processat de la droga podia generar concentracions perilloses de vapors químics. L’aclaparadora calor exterior d’aquells dies tenia a més una formidable font d’alimentació complementària. Contra un dels laterals de la granja s’alineava una bateria d’enormes olles cilíndriques d’acer inoxidable, algunes encara amb les etiquetes comercials adherides al metall. Cadascú descansava sobre un cremador connectat a la seua pròpia bombona de gas. Els aparells eren pràcticament idèntics als utilitzats per fer una paella multitudinària. Només que aquí els cuiners no preparaven arròs, sinó centenars de quilos d’una metamfetamina popularment coneguda al mercat com vidre.
A més de la calor de l’estiu i el generat pels cremadors, les parets i bona part del sostre del recinte havien estat entapissades amb grans draps d’aïllant tèrmic termoreflector aluminiat, una manta flexible d’aspecte platejat que formava arrugues i plecs en les juntes. A la part inferior dels murs havien afegit una segona protecció, una làmina negra de plàstic gruixut, probablement polietilè, que també semblava cobrir part del paviment per protegir-lo d’escatxics i vessaments.
Les fotografies obtingudes per aquest diari mostren una instal·lació construïda per homes habituats a resoldre complexos desafiaments industrials amb l’instrumental d’un xurrer de fira. Per les parets i el sostre discorrien cables col·locats de manera provisional, petits focus d’obra, lluminàries i una simple bombeta.
A l’altra meitat de la nau havien organitzat una espècie de zona freda amb els dos grans baguls congeladors horitzontals i els ventiladors industrials de pedestal. Els aparells estaven connectats mitjançant allargadors i regletes. “Quan parles de laboratoris, la gent s’imagina una espècie de sala amb matrassos i provetes, però els en tenien prou amb disposar dels aparells necessaris per escalfar i refredar els materials”, explica a aquest diari Alejandro Martín-Blas Aranda, inspector en cap de la Secció de Drogues Sintètiques i Precursors de l’UDYCO Central, que és la unitat que es va fer càrrec de l’operació. “Al final el que utilitzaven eren cubells, recipients, congeladors i petites neveres d’aquestes que t’emportes a la platja per mantenir fresca la síndria”.
En alguns recipients encara es podia observar una barreja de color marró en què havia començat a cristal·litzar la droga. Que hi hagués allà ventiladors per reduir l’acumulació de vapors no eliminava per complet el risc que la granja saltés pels aires, ja que els motors són per si mateix un perill si, per algun motiu, es genera una atmosfera inflamable.
L’encàrrec dels mexicans contractats pel càrtel no era fabricar la droga, sinó separar-la del preparat alimentari dins del qual havia travessat l’Atlàntic mitjançant un tractament de purificació. Es tracta d’un treball que exigeix perícia i resistència física. Els cinc cuiners havien arribat des de Mèxic per ocupar-se de l’encàrrec. Eren només una part d’un equip d’una operació molt més gran.
Sorpresa
Els propietaris de la masia d’Almenar on treballaven els mexicans no van saber qui eren realment els inquilins fins al voltant de la una de la tarda del passat 10 de juliol. Els agents de l’UDYCO Central de la Policia Nacional havien irromput a la vella nau agrícola entorn de les sis del matí. Davant seu van avançar especialistes dels TEDAX, encarregats de mesurar la concentració de gasos i comprovar que l’atmosfera del laboratori no presentava un risc d’intoxicació o d’explosió. “No van estar ni deu dies treballant aquí abans que la policia se’ls tirés a sobre”, va explicar a aquest diari el propietari de Torre del Palau, una explotació agrícola de la partida de Bassa Nova, un petit disseminat de tot just 24 habitants situat a dos o tres quilòmetres del nucli urbà d’Almenar. No només els va llogar la vella nau agrícola, sinó també un petit habitatge adossat a la seua pròpia casa, malgrat que tenien entrades independents. Durant uns quants dies, la família va conviure pràcticament paret amb paret amb els mexicans sense sospitar que eren treballadors del càrtel de la droga més perillós del planeta.
La partida de Bassa Nova es troba en una plana de regadiu alimentada pel canal d’Aragó i Catalunya i esquitxada per torres, granges i magatzems escampats entre fruiters i camins agrícoles que es prolonguen cap a Almacelles.
Alejandro Martín-Blas Aranda creu que el principal motiu és que les organitzacions dedicades a transformar estupefaents busquen emplaçaments apartats on les olors químiques, el moviment de vehicles i l’arribada de desconeguts no despertin immediatament les sospites dels veïns.
Torre del Palau complia algunes d’aquestes condicions, però també presentava una anomalia: els seus ocupants tenien una família vivint pràcticament al costat i agricultors treballant a les explotacions properes.
No és precisament un territori deshabitat: per les seues pistes acostumen a circular pagesos, tractors i vehicles de les explotacions veïnes. L’aïllament, per tant, difícilment podia ser l’únic avantatge. Potser aquells homes confiaven que, quan els veïns comencessin a preguntar-se què feien dins de la vella granja, ja haguessin acabat la feina i es trobessin de camí cap a una altra banda... però la Policia els va trobar encara vora els fogons.