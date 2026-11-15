Llavorsí retira rajoles de pissarra per evitar relliscades
L’ajuntament de Llavorsí està retirant les rajoles de les voreres del passeig del riu i de diversos carrers del poble substituint-les per noves de granit per evitar relliscades i patinades que provoquen les de pissarra que hi ha actualment, ja que es gelen amb les temperatures sota zero de l’hivern i causen caigudes, per la qual cosa el consistori ha decidit substituir-les com més aviat millor.
La intervenció es farà en dos fases i està finançada pel Pla d’Obres i Serveis de la Generalitat (PUOS).
La primera fase suposarà una injecció de 118.000 euros i la segona costarà 213.000 euros, segons va explicar l’alcalde, Josep Vidal.