Anglesola posa el focus en la dona com a sàvia i garant del món rural
Una jornada recupera les sopes de pa, comparteix remeis casolans i crea un tapís col·lectiu
Anglesola va celebrar ahir la cinquena edició del Dia Internacional de les Dones Rurals, una trobada per reivindicar el paper de les dones com a guardianes de la memòria, la cuina d’aprofitament, els remeis tradicionals i la vida comunitària del món rural. La jornada va combinar gastronomia, remeis, art col·lectiu i un mercat de segona mà amb un objectiu comú: posar en relleu els coneixements de les dones, compartir-los i reivindicar-ne la presència al territori.
Una de les propostes centrals va ser la recuperació de les sopes de pa, un plat humil vinculat a la cuina d’aprofitament i a la saviesa de les cases de camp, on no es malgastava ni una molla de pa. Pilar Pàmies va explicar les dos versions tradicionals de la recepta a Anglesola: “La primera consisteix a bullir aigua, afegir-hi pa i ou i deixar que es cuini fins a obtenir un plat calent, senzill i nutritiu. La segona es prepara col·locant pa sec en un plat, trencant un ou cru a sobre i cobrint-ho amb aigua bullent infusionada amb farigola. La calor del caldo escalda l’ou, estova el pa i aromatitza el plat. Aquesta última s’utilitzava com a remei casolà i aliment reconfortant.” Més enllà de la recepta, la proposta reivindicava que la sostenibilitat no és una novetat, sinó una pràctica que les generacions passades ja coneixien. “Aprofitar els aliments, reciclar i evitar el desaprofitament formaven part del dia a dia” va destacar una de les impulsores de la jornada, Noemí Pàmies.
També es van posar en relleu els coneixements de les remeieres, dones que durant generacions han transmès remeis, usos de plantes, conserves i licors. En aquesta ocasió, es van centrar especialment en aquells relacionats amb els cops.
A més, les participants van començar a crear un tapís col·laboratiu titulat La mirada de les dones rurals. Elaborat amb llanes i pompons, la peça representa un ull com a símbol de la força i la història de les dones del món rural. La imatge evoca la memòria i el testimoni dels qui han vist canviar la terra, les tradicions, les famílies i els pobles; també reivindica la seua visibilitat i presència amb un missatge clar: “Som aquí, us mirem i volem que ens mireu, volem ser visibles.” Així mateix, representa una mirada atenta de protecció cap als altres. Pàmies va explicar que “aquesta obra col·lectiva expressa el missatge de la jornada: les dones no només han cuidat, cuinat i transmès coneixements, sinó que també han sostingut la vida comunitària en l’entorn rural”.
Finalment, la jornada va incloure un mercadillo de roba de segona mà, concebut per donar una segona vida a les peces.
El 15 d’octubre, coincidint amb el dia internacional, es va celebrar un cinefòrum molt participatiu. La pel·lícula triada va ser Solas, una història sobre la solitud, el maltractament masclista silenciat i la recerca d’afecte a través de la relació entre una mare d’origen rural i la seua filla, que viu a la ciutat. Després de la projecció es va obrir un enriquidor debat.