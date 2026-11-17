RAMADERIA
Busquen 10 poltres perduts a Sant Joan de l’Erm
Un ramat de 60 cavalls i poltres transhumants van emprendre diumenge el camí de tornada a Enviny després d’haver passat l’estiu a les muntanyes de Sant Joan de l’Erm a la recerca de millors pastures i unes condicions climatològiques més favorables. El trajecte va portar els animals per Sort i Rialp, tot i que segons el seu propietari, Lázaro Moreno, “ens falten uns deu cavalls que encara segueixen perduts per les muntanyes i ja estem treballant per trobar-los”, i va confiar que no hagin patit l’atac d’ossos o llops. Segons Moreno, fa dos anys que els seus ramats no han estat víctimes de grans depredadors, però va subratllar que “el risc és continu”.
Moreno també es va queixar del mal estat de les pastures “per culpa del canvi climàtic”, la qual cosa encareix les despeses de producció als ramaders.