La DGA deixa sense paga setmanal menors acollits a Peralta
Les primeres mesures de guerra cultural del Govern d’Aragó PP-Vox ja tenen damnificats a la Llitera: els menors no acompanyats d’origen migrant que resideixen en règim d’acollida al centre que gestiona l’ONG Accem a Peralta de la Sal s’han quedat sense l’assignació de 17 euros que el Govern d’Aragó els entregava setmanalment, segons indica el vicepresident i conseller de Desregulació, Benestar Social i Família, Alejandro Nolasco, en la seua resposta a una pregunta parlamentària de la diputada del PSOE Mónica Iglesias.
L’assignació setmanal és una de les eines habituals dels itineraris d’inserció social que es despleguen en aquests centres. En aquest sentit, tenen com a objectiu fomentar l’autonomia i millorar les rutes d’integració social.
Tanmateix, segons indica Nolasco en la seua resposta parlamentària, la conselleria va decidir a finals del mes de juliol suprimir l’entrega d’aquesta assignació setmanal en tres centres, el de Peralta i dos de Saragossa, la qual cosa ha afectat 67 menors.
La mesura va ser aplicada, assenyala el conseller, “als residents en els centres on s’havien detectat incidències”, una mesura que afirma que va ser adoptada “sempre en el seu benefici, protecció i a favor de l’efectivitat dels seus programes educatius”.
No obstant, sí que admet que es tracta d’una mesura indiscriminada en aquests establiments. “El criteri d’aplicació de la mesura atén les circumstàncies objectives dels centres i mai a la condició personal dels menors”, assegura.
El centre de menors de Peralta s’ha consolidat com un motor econòmic del municipi.