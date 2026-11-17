Permetran circular pel Port de Bonaigua als caps de setmana i festius a partir del 28 de novembre
Establiran passos alternatius coincidint amb l'inici de la temporada d'esquí
Les obres de la carretera C-28, el port de Bonaigua, passaran a tallar la circulació, únicament, en dies d'entre setmana. A partir del 28 de novembre el trànsit podrà circular els dissabtes, els diumenges i els dies festius gràcies a un pas alternatiu amb semàfors.
De dilluns a divendres hi haurà talls totals de 8:30 a 14:30 hores i de 15:30 a 17:30 hores, però l'horari s'ha modificat als caps de setmana coincidint amb l'inici de la temporada d'esquí a l'estació de Baqueira Beret i així minimitzar l'impacte en l'activitat de la zona.
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Baqueira confia que les obres de la Bonaigua es traslladin a la nit
Redacció
Els talls a la C-28 es produeixen per les obres d'emergències que s'estan fent des de finals d'agost a conseqüència de despreniments i moviments de terres a la via. Va ser a finals de febrer quan el tram d'una escullera va cedir provocant el tancament total de la via. Preveuen que els treballs durin fins a la pròxima primavera.