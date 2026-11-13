ESQUÍ
Baqueira confia que les obres de la Bonaigua es traslladin a la nit
Baqueira Beret confia que les obres de millora de la C-28, al port de la Bonaigua, es desenvolupin majoritàriament durant la nit quan arranqui la temporada d’esquí per facilitar l’accés a l’estació des del Pallars Sobirà. El director del complex, Xavier Ubeira, va assegurar ahir que els responsables de carreteres els han confirmat que els treballs s’adaptaran als esquiadors per reduir les afectacions. Durant la presentació de les novetats de la temporada 2026-2027 a Barcelona, Ubeira va explicar que les obres es duran a terme fins a les vuit del matí i que, a partir de les 8.30 hores, es permetrà la circulació regulada per semàfors fins a les 13.30 hores. Posteriorment, la carretera es tornarà a tancar durant dos hores, fins a les 15.30, i es reobrirà fins a les 17.30 hores. L’estació manté el 28 de novembre com a data d’obertura, sempre que les condicions meteorològiques ho permetin.
A l’espera de la neu
Les primeres nevades de la temporada, com la de la setmana passada, encara no han deixat prou neu per garantir l’esquí. El director va assegurar que les instal·lacions estan preparades i que, si es produeix una nevada important, podrien obrir les pistes en tot just dos dies.