Aitona recupera l’equip de futbol
Cinc anys després de la desaparició a causa de la pandèmia de covid, diumenge va aconseguir el primer triomf. Gràcies al treball dels joves i l’ajuntament des de l’abril passat
Cinc anys després de desaparèixer a causa de la pandèmia de covid, Aitona torna a tenir equip de futbol. Ha estat gràcies a la voluntat dels joves de la localitat, que des de fa mesos treballen en la recuperació. La tenacitat i el suport de l’ajuntament i de les persones que s’han involucrat en el projecte han fet possible aquest objectiu i ja competeixen a Quarta Catalana des del mes d’octubre passat.
Un dels partits del CEF Aitona més esperats va ser el que va jugar el passat 1 d’aquest mes amb el renascut Lleida CF i que va acabar amb golejada. No va importar a l’Aitona i els seus seguidors. L’essencial és continuar perquè encara queda molta temporada. De fet, diumenge passat 15 va arribar el moment del triomf, ja que l’Aitona es va imposar 1-0 a l’AEM-B, la qual cosa va motivar l’entusiasme al camp.
Segons el regidor d’Esports i president de l’entitat esportiva, Eduard Martín, “va representar un moment molt feliç que posa de relleu tota la trajectòria que hem portat des de fa mesos. Aquest equip constitueix un exemple de superació, constància i treball col·lectiu”, va afegir. “Recuperar el futbol a Aitona era un repte molt important i aquesta primera victòria demostra que, amb esforç i il·lusió, els projectes es poden tirar endavant.”
“Més enllà dels resultats esportius, el que s’ha aconseguit ja és tot un èxit per al municipi”, que des de fa temps buscava recuperar aquest esport. Martín va indicar que “hem aconseguit refundar l’equip, tenir un entrenador que de seguida es va apuntar al projecte, un camp de futbol d’herba natural que el consistori s’ha encarregat de mantenir i, sobretot, tenim afició”.
Els inicis
Tot va començar el mes d’abril passat amb una reunió dels responsables de l’entitat, que ja comptaven amb el suport de l’ajuntament, i l’esperit i ganes de començar dels jugadors, tots ells majors de 18 anys, veritables impulsors de la refundació, indica Martín. D’aquesta manera, el dia 10 es va celebrar la primera reunió amb l’objectiu de donar forma a la iniciativa, conformar l’estructura de l’equip, els col·laboradors i socis “i tothom que volgués ser partícip d’aquesta nova il·lusió”, va indicar Martín.
Per la seua part, l’alcaldessa d’Aitona, Rosa Pujol, va destacar la importància que té per al poble haver recuperat el futbol. “Després de tants anys sense un equip de futbol, veure aquests jugadors defensant els colors del nostre poble i aconseguint la primera victòria és un motiu d’orgull i satisfacció. Vull felicitar totes les persones que han fet possible aquest retorn perquè són un exemple de compromís, perseverança i estima cap a Aitona.” Per a Pujol, aquesta primera victòria reforça el projecte de futur “a l’aconseguir aquests primers tres punts per al CEF Aitona”.
Des del consistori es vol reconèixer el treball dels jugadors, del cos tècnic i de tots els que contribueixen a mantenir viu aquest projecte, així com el suport de l’afició que ha acompanyat l’equip des del principi. “L’ajuntament reconeix la perseverança i la il·lusió d’un projecte esportiu que ha posat Aitona dins de la competició”, va destacar. En aquest sentit, l’ajuntament destaca que el retorn del futbol a la població és una notícia positiva per a la vida esportiva i social de la localitat, ja que contribueix a fomentar els valors de cohesió d’Aitona.
L’equip està integrat per Anas, Hajar, Cosmin, Abdel, Youseff, Lamine, Ibou, Mohamed, Omar, Abde, Rachid, Miquel, Nourdine, Moha, Mounir, Noufal, Azddine, Fernando i Mansour, que diumenge passat van aconseguir el primer triomf per a l’Aitona.